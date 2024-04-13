Разгромами завершились два первых матча 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу

В субботу стартовала 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу. В первом временном слоте состоялись два матча, оба завершились крупными победами, передает NUR.KZ.

"Атырау" на домашнем стадионе "Мунайшы" разгромил астанинский SD Family со счетом 6:0. По дублю оформили бразилец Матеус Барбоса Суарес (28, 67 минуты) и португалец Педру Эужениу (46, 87), забивший второй мяч с пенальти. По голу в активе таджикистанца Фатхулло Олимзоды (33) и белоруса Никиты Степанова (83).

В четвертьфинале "Атырау" встретится с победителем матча между алматинским "Кайратом" и туркестанским "Тураном". SD Family завершил выступление в Кубке Казахстана. Астанчане были одной из трех команд, не представлявших высший дивизион в 1/8 финала.

В параллельной встрече в субботу костанайский "Тобол" на выезде разгромил кызылординский "Кайсар" со счетом 3:0. Матч прошел на стадионе имени Гани Муратбаева.

Дубль в составе гостей оформил бельгийско-марокканский футболист Ахмед Эль-Мессауди (27, 83). Еще один мяч забил болгарин Радослав Цонев (60).

В четвертьфинале действующий обладатель Кубка Казахстана сыграет с победителем столичного дерби между "Женисом" и "Астаной".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.