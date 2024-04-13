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Разгромами завершились два первых матча 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу

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Футболисты "Атырау" перед матчем
Футболисты "Атырау". Фото: Пресс-служба ФК "Атырау"

В субботу стартовала 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу. В первом временном слоте состоялись два матча, оба завершились крупными победами, передает NUR.KZ.

"Атырау" на домашнем стадионе "Мунайшы" разгромил астанинский SD Family со счетом 6:0. По дублю оформили бразилец Матеус Барбоса Суарес (28, 67 минуты) и португалец Педру Эужениу (46, 87), забивший второй мяч с пенальти. По голу в активе таджикистанца Фатхулло Олимзоды (33) и белоруса Никиты Степанова (83).

В четвертьфинале "Атырау" встретится с победителем матча между алматинским "Кайратом" и туркестанским "Тураном". SD Family завершил выступление в Кубке Казахстана. Астанчане были одной из трех команд, не представлявших высший дивизион в 1/8 финала.

В параллельной встрече в субботу костанайский "Тобол" на выезде разгромил кызылординский "Кайсар" со счетом 3:0. Матч прошел на стадионе имени Гани Муратбаева.

Дубль в составе гостей оформил бельгийско-марокканский футболист Ахмед Эль-Мессауди (27, 83). Еще один мяч забил болгарин Радослав Цонев (60).

В четвертьфинале действующий обладатель Кубка Казахстана сыграет с победителем столичного дерби между "Женисом" и "Астаной".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2084252-razgromami-zavershilis-dva-pervyh-matcha-18-finala-kubka-kazahstana-po-futbolu/

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