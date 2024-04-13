Один гол определил исход астанинского дерби в Кубке Казахстана по футболу

Футбольный клуб "Астана" вышел в четвертьфинал Кубка Казахстана благодаря победе над "Женисом" с минимальным счетом и прервал серию поражений, передает NUR.KZ.

Из-за реконструкции "Астана Арены" встреча прошла на Центральном стадионе "Шахтер" в Караганде. Номинальные гости выиграли со счетом 1:0. Единственный мяч на пятой минуте забил форвард сборной Казахстана Рамазан Каримов, замкнувший прострел французского полузащитника Фабьена Уреги.

Победа стала для "Астаны" первой после двух подряд поражений в Казахстанской премьер-лиге. В четвертьфинале национального кубка столичная команда сыграет с действующим обладателем трофея костанайским "Тоболом", который ранее разгромил кызылординский "Кайсар".

В заключительном субботнем матче 1/8 финала Кубка Казахстана алматинский "Кайрат" примет туркестанский "Туран".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.