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Один гол определил исход астанинского дерби в Кубке Казахстана по футболу

Опубликовано:

Казахстанский футболист Рамазан Каримов
Рамазан Каримов. Фото: Пресс-служба ФК "Астана"

Футбольный клуб "Астана" вышел в четвертьфинал Кубка Казахстана благодаря победе над "Женисом" с минимальным счетом и прервал серию поражений, передает NUR.KZ.

Из-за реконструкции "Астана Арены" встреча прошла на Центральном стадионе "Шахтер" в Караганде. Номинальные гости выиграли со счетом 1:0. Единственный мяч на пятой минуте забил форвард сборной Казахстана Рамазан Каримов, замкнувший прострел французского полузащитника Фабьена Уреги.

Победа стала для "Астаны" первой после двух подряд поражений в Казахстанской премьер-лиге. В четвертьфинале национального кубка столичная команда сыграет с действующим обладателем трофея костанайским "Тоболом", который ранее разгромил кызылординский "Кайсар".

В заключительном субботнем матче 1/8 финала Кубка Казахстана алматинский "Кайрат" примет туркестанский "Туран".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2084273-odin-gol-opredelil-ishod-astaninskogo-derbi-v-kubke-kazahstana-po-futbolu/

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