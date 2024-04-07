Сборная Казахстана по футзалу сыграла вничью с Узбекистаном

Национальная сборная Казахстана по футзалу зафиксировала ничейный результат 2:2 в товарищеской встрече на домашнем паркете против Узбекистана, передает NUR.KZ.

Матч проходил на паркете "Тараз Арены". Первыми в счете повели хозяева встречи. На третьей минуте казахстанскую команду вперед вывел Арнольд Кнауб. Сборная Узбекистана смогла отыграться в концовке первого тайма.

Во втором отрезке гости и вовсе вышли вперед. Уже под занавес встречи подопечные Рикардо Паула Кака сравняли счет. Вратарь сборной Казахстана сделал точную передачу на Чингиза Есенаманова, который отправил мяч в ворота. Итоговый счет матча между командами Казахстана и Узбекистана - 2:2.

Вторая игра между соперниками также в товарищеском формате пройдет 9 апреля в Таразе в 19:00.

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