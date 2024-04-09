Роналду толкнул соперника локтем и замахнулся на судью после удаления (видео)

Португальский футболист "Аль-Насра" Криштиану Роналду попал в скандал в полуфинальном матче Суперкубка Саудовской Аравии против "Аль-Хиляля", передает NUR.KZ.

Дерби команд из Эр-Рияда состоялось в Абу-Даби (ОАЭ). В компенсированное к первому тайму время Роналду получил желтую карточку за неспортивное поведение.

В концовке встречи португалец вновь заработал штраф по аналогичной причине. Когда мяч ушел за боковую, форвард попытался быстро ввести его в игру, однако ему помешал футболист "Аль-Хиляля". Роналду в ответ дважды толкнул соперника, в том числе применив локоть.

Эпизод спровоцировал массовую потасовку, а главный судья удалил португальца. В ответ нападающий замахнулся на арбитра, когда тот отвернулся.

Покидая поле, Роналду саркастически аплодировал рефери и просигнализировал зрителям, чтобы они сделали то же самое.

Матч в итоге со счетом 2:1 выиграл "Аль-Хиляль". В составе победителей отличились Салем Аль-Давсари (61 минута) и Малком (72). У "Аль-Насра" мяч забил Садио Мане (90+9).

В финале Суперкубка Саудовской Аравии "Аль-Хиляль" встретится с "Аль-Иттихадом", который выбил "Аль-Вахду" с помощью первого за пять месяцев гола Карима Бензема.

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