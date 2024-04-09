Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Роналду толкнул соперника локтем и замахнулся на судью после удаления (видео)

Опубликовано:

Португальский футболист Криштиану Роналду
Криштиану Роналду. Фото: MOHAMMED ALSHEHRI/AFP via Getty Images

Португальский футболист "Аль-Насра" Криштиану Роналду попал в скандал в полуфинальном матче Суперкубка Саудовской Аравии против "Аль-Хиляля", передает NUR.KZ.

Дерби команд из Эр-Рияда состоялось в Абу-Даби (ОАЭ). В компенсированное к первому тайму время Роналду получил желтую карточку за неспортивное поведение.

В концовке встречи португалец вновь заработал штраф по аналогичной причине. Когда мяч ушел за боковую, форвард попытался быстро ввести его в игру, однако ему помешал футболист "Аль-Хиляля". Роналду в ответ дважды толкнул соперника, в том числе применив локоть.

Эпизод спровоцировал массовую потасовку, а главный судья удалил португальца. В ответ нападающий замахнулся на арбитра, когда тот отвернулся.

Покидая поле, Роналду саркастически аплодировал рефери и просигнализировал зрителям, чтобы они сделали то же самое.

Матч в итоге со счетом 2:1 выиграл "Аль-Хиляль". В составе победителей отличились Салем Аль-Давсари (61 минута) и Малком (72). У "Аль-Насра" мяч забил Садио Мане (90+9).

В финале Суперкубка Саудовской Аравии "Аль-Хиляль" встретится с "Аль-Иттихадом", который выбил "Аль-Вахду" с помощью первого за пять месяцев гола Карима Бензема.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2081441-ronaldu-zamahnulsya-na-sudyu-posle-udaleniya-za-tychok-v-sopernika-loktem-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.