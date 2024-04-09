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Первый гол Бензема за 5 месяцев вывел команду в финал Суперкубка Саудовской Аравии (видео)

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Карим Бензема
Карим Бензема: Aurelien Meunier/Getty Images

Французский нападающий футбольного клуба "Аль-Иттихад" забил свой первый гол за пять месяцев в полуфинальном матче Суперкубка Саудовской Аравии, передает NUR.KZ.

Обладатель "Золотого мяча"–2022 забил быстрый гол уже на первой минуте в рамках встречи 1/2 финала турнира с ФК "Аль-Вахда" из Мекки.

"Аль-Иттихад" одержал победу со счетом 2:1 и стал финалистом суперкубка страны благодаря второму голу марроканца Абдерразак Хамдалла на 42-й минуте. Ответный мяч забил футболист гостей Хуссейн Ахмед Аль-Исса на 7-й добавленной минуте второго тайма.

Напомним, что один из лучших форвардов в истории мадридского "Реала" Карим Бензема реализовал момент впервые с 15 декабря прошлого года, тогда французу удалось поразить ворота ФК "Аль-Ахли" в рамках клубного Чемпионата мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2081204-pervyy-gol-benzema-za-5-mesyatsev-vyvel-komandu-v-final-superkubka-saudovskoy-aravii-video/

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