Первый гол Бензема за 5 месяцев вывел команду в финал Суперкубка Саудовской Аравии (видео)

Французский нападающий футбольного клуба "Аль-Иттихад" забил свой первый гол за пять месяцев в полуфинальном матче Суперкубка Саудовской Аравии, передает NUR.KZ.

Обладатель "Золотого мяча"–2022 забил быстрый гол уже на первой минуте в рамках встречи 1/2 финала турнира с ФК "Аль-Вахда" из Мекки.

"Аль-Иттихад" одержал победу со счетом 2:1 и стал финалистом суперкубка страны благодаря второму голу марроканца Абдерразак Хамдалла на 42-й минуте. Ответный мяч забил футболист гостей Хуссейн Ахмед Аль-Исса на 7-й добавленной минуте второго тайма.

Напомним, что один из лучших форвардов в истории мадридского "Реала" Карим Бензема реализовал момент впервые с 15 декабря прошлого года, тогда французу удалось поразить ворота ФК "Аль-Ахли" в рамках клубного Чемпионата мира.

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