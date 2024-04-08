Скандал в турецком футболе: команда отказалась играть матч за Суперкубок и покинула поле

Футболисты "Фенербахче" в знак протеста отказались играть матч за Суперкубок Турции против "Галатасарая" после пропущенного гола на первой минуте, передает NUR.KZ.

Встреча за титул состоялась в ночь на понедельник по казахстанскому времени. Стамбульское дерби принял город Шанлыурфа.

В "Фенербахче" отказались выставлять на матч основной состав. На игру вышли представители молодежной и юношеской команд клуба. Уже на первой минуте они пропустили мяч от форварда "Галатасарая" Мауро Икарди, после чего покинули поле вместе с тренерским штабом.

Такие действия приведут к техническому поражению номинальных гостей. Обладателем Суперкубка Турции в 17-й раз в истории станет "Галатасарай", чьи футболисты отмечали это достижение уже на поле в Шанлыурфе. Кроме того, игроки номинальных хозяев после срыва матча провели двустороннюю встречу между основным составом и запасными.

"Мы вышли на поле не для победы, а чтобы защитить правду. Служа турецкому спорту с его 117-летней историей не только в футболе, но и в других видах, где мы соревнуемся, имея в своем музее тысячи трофеев со следами пота и труда, ощущая национальные ценности вместе с 30 миллионами поклонников, как один из крупнейших клубов мира мы продолжим стоять на своем и сегодня, и завтра, как и вчера", — гласит официальное заявление "Фенербахче".

Ранее в СМИ сообщалось, что руководство стамбульцев готовит срыв матча за Суперкубок Турции в таком формате, чтобы избежать денежного штрафа за неявку команды. Кроме того, в клубе рассматривают возможность перехода в другой национальный чемпионат.

Эти меры обсуждаются после очередного скандала в матче турецкой Суперлиги. В марте футболисты "Фенербахче" после победы подверглись нападению со стороны фанатов "Трабзонспора". Болельщики атаковали игроков соперников на поле, с трибун представителей стамбульской команды забрасывали посторонними предметами.

В декабре в турецком футболе громкий скандал разразился после избиения арбитра на тот момент действующим президентом футбольного клуба "Анкарагюджю".

Кроме того, матч за Суперкубок страны изначально должен был пройти в январе в Саудовской Аравии. Однако представители принимающей стороны запретили футболистам выходит на поле с баннером, содержащим цитату Мустафы Кемаля Ататюрка. Также игрокам не разрешили надеть футболки с изображением основателя Турецкой Республики. Тогда "Галатасарай" и "Фенербахче" отказались от участия в матче.

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