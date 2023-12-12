"Хотел плюнуть ему в лицо": избиение судьи вызвало гнев Эрдогана и привело к арестам

Президент футбольного клуба "Анкарагюджю" (Анкара) Фарук Коджа арестован после скандала с избиением главного арбитра после матча, передает NUR.KZ со ссылкой на министра юстиции Турции Йылмаза Тунча.

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Инцидент произошел в понедельник после встречи 15-го тура турецкой Суперлиги. "Анкарагюджю" на своем поле сыграл вничью с "Ризеспором" (1:1). После финального свистка Коджа выбежал на поле в сопровождении нескольких человек и ударил главного судью Халила Мелера кулаком в лицо.

Рефери упал на газон, после чего его избивали ударами ногами. Мелеру оказали медицинскую помощь на месте, а затем его госпитализировали. В результате обследования у него обнаружили микротрещину в кости под глазом.

Федерация футбола Турции провела внеочередное заседание и отложила матчи во всех национальных лигах. Глава организации Мехмет Бюйюкекши назвал атаку на арбитра бесчеловечной и подлой. По его оценке, произошедшее стало "ночью позора для турецкого футбола". С заявлением выступил и президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Я осуждаю нападение на рефери Халила Мелера и желаю ему скорейшего выздоровления. Спорт означает мир и братство. Он несовместим с насилием. Мы никогда не допустим насилия в турецком спорте", — написал Эрдоган в соцсети X.

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч во вторник заявил, что Коджа и ещё два человека арестованы. Их обвиняют в нанесении телесных повреждений государственному служащему во время выполнения им государственных обязанностей на спортивной арене.

Сам Коджа заявил, что инцидент возник из-за "неправильных решений и провокационного поведения судьи". По словам президента "Анкарагюджю", он планировал подойти к арбитру, словесно выразить свое недовольство и плюнуть Мелеру в лицо, однако в итоге ударил его кулаком. Коджа считает, что его действия не могли привести к переломам у судьи. При этом президент столичного клуба посетовал на то, что ему самому стало плохо в тот момент. Якобы его увели с поля из-за проблем с сердцем.

В социальных сетях "Анкарагюджю" было распространено заявление с извинениями перед футбольной общественностью и всем спортивным сообществом. В клубе отметили, что опечалены произошедшим.

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