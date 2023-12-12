Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Хотел плюнуть ему в лицо": избиение судьи вызвало гнев Эрдогана и привело к арестам

Опубликовано:

Турецкий футбольный судья Хамит Мелер после нападения президента "Анкарагюджю"
Футбольный судья Хамит Мелер: Emin Sansar/Anadolu via Getty Images

Президент футбольного клуба "Анкарагюджю" (Анкара) Фарук Коджа арестован после скандала с избиением главного арбитра после матча, передает NUR.KZ со ссылкой на министра юстиции Турции Йылмаза Тунча.

Внимание! В материале содержится видео с кадрами жестокости и насилия. Оно не рекомендуется к просмотру несовершеннолетним, людям с неустойчивой психикой и беременным женщинам.

Инцидент произошел в понедельник после встречи 15-го тура турецкой Суперлиги. "Анкарагюджю" на своем поле сыграл вничью с "Ризеспором" (1:1). После финального свистка Коджа выбежал на поле в сопровождении нескольких человек и ударил главного судью Халила Мелера кулаком в лицо.

Рефери упал на газон, после чего его избивали ударами ногами. Мелеру оказали медицинскую помощь на месте, а затем его госпитализировали. В результате обследования у него обнаружили микротрещину в кости под глазом.

Федерация футбола Турции провела внеочередное заседание и отложила матчи во всех национальных лигах. Глава организации Мехмет Бюйюкекши назвал атаку на арбитра бесчеловечной и подлой. По его оценке, произошедшее стало "ночью позора для турецкого футбола". С заявлением выступил и президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Я осуждаю нападение на рефери Халила Мелера и желаю ему скорейшего выздоровления. Спорт означает мир и братство. Он несовместим с насилием. Мы никогда не допустим насилия в турецком спорте", — написал Эрдоган в соцсети X.

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч во вторник заявил, что Коджа и ещё два человека арестованы. Их обвиняют в нанесении телесных повреждений государственному служащему во время выполнения им государственных обязанностей на спортивной арене.

Сам Коджа заявил, что инцидент возник из-за "неправильных решений и провокационного поведения судьи". По словам президента "Анкарагюджю", он планировал подойти к арбитру, словесно выразить свое недовольство и плюнуть Мелеру в лицо, однако в итоге ударил его кулаком. Коджа считает, что его действия не могли привести к переломам у судьи. При этом президент столичного клуба посетовал на то, что ему самому стало плохо в тот момент. Якобы его увели с поля из-за проблем с сердцем.

В социальных сетях "Анкарагюджю" было распространено заявление с извинениями перед футбольной общественностью и всем спортивным сообществом. В клубе отметили, что опечалены произошедшим.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2050443-hotel-plyunut-emu-v-litso-izbienie-sudi-vyzvalo-gnev-erdogana-i-privelo-k-arestam/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.