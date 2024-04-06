Сборная Казахстана по футболу отобрала очки у лидера квалификационной группы Евро-2024

Женская молодежная сборная Казахстана по футболу (игроки не старше 19 лет) набрала первое очко в рамках второго отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года, передает NUR.KZ.

Встречи группы №5 Лиги B проходят в Тбилиси — столице Грузии. Во втором туре сборная Казахстана сыграла с командой Северной Ирландии. Матч завершился нулевой ничьей. Суммарно соперницы нанесли лишь один удар в створ ворот.

Теперь в активе казахстанок одно очко и третья позиция в таблице. Ранее в первом туре команда уступила эстонкам со счетом 1:2.

Сборная Северной Ирландии с четырьмя очками возглавляет группу. В первом туре британки разгромили грузинок со счетом 5:0.

Заключительные матчи группы B5 состоятся 9 апреля. Сильнейшая команда квартета гарантированно получит повышение в классе на отборочный турнир следующего чемпионата Европы.

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