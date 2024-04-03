Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Сборная Казахстана по футболу проиграла в квалификации чемпионата Европы

Опубликовано:

Футболистки молодежной сборной Казахстана поют гимн
Футболистки молодежной сборной Казахстана. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Женская молодежная сборная Казахстана по футболу (игроки не старше 19 лет) уступила команде Эстонии в рамках второго отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года, передает NUR.KZ.

Встречи группы №5 Лиги B проходят в Тбилиси — столице Грузии. Казахстанки начали выступление на этой стадии с поражения от эстонок со счетом 1:2.

В составе победительниц отличились Ванесса Грутоп (46 минута) и Лизель Палтс (58). Единственный мяч сборной Казахстана забила Адия Аскарова (76).

Следующий матч представительницы республики проведут 6 апреля с командой Северной Ирландии. Также в группе B5 выступает сборная Грузии.

Сильнейшая команда квартета получит повышение в классе на отборочный турнир следующего чемпионата Европы. Также в Лигу A выйдет лучшая сборная среди занявших вторые места в группах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2078378-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-proigrala-v-kvalifikatsii-chempionata-evropy/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.