Сборная Казахстана по футболу проиграла в квалификации чемпионата Европы

Женская молодежная сборная Казахстана по футболу (игроки не старше 19 лет) уступила команде Эстонии в рамках второго отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года, передает NUR.KZ.

Встречи группы №5 Лиги B проходят в Тбилиси — столице Грузии. Казахстанки начали выступление на этой стадии с поражения от эстонок со счетом 1:2.

В составе победительниц отличились Ванесса Грутоп (46 минута) и Лизель Палтс (58). Единственный мяч сборной Казахстана забила Адия Аскарова (76).

Следующий матч представительницы республики проведут 6 апреля с командой Северной Ирландии. Также в группе B5 выступает сборная Грузии.

Сильнейшая команда квартета получит повышение в классе на отборочный турнир следующего чемпионата Европы. Также в Лигу A выйдет лучшая сборная среди занявших вторые места в группах.

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