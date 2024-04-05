Фоторепортаж первой тренировки ФК "Ахмат" под руководством Магомеда Адиева

Главный тренер Национальной сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев провел первую тренировку грозненского ФК "Амхат", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.
Напомним, что 46-летний специалист сегодня официально возглавил российский клуб. Известно, что он будет совмещать свою должность в казахстанской сборной.
И уже вечером игроки "Ахмата" провели первую тренировку под руководством Магомеда Адиева. Дебютное занятие состоялось на резервном поле "Ахмат Арены".
"Футболисты, игравшие накануне в кубковой встрече, работали в режиме восстановления. Остальные игроки выполнили комплекс упражнений и сыграли в футбол на ограниченном участке поля", - сообщили в "Ахмате".
Тренер сборной Казахстана дебютирует в качестве наставника клуба из столицы Чечни в воскресенье, 7 апреля. В домашнем матче соперником выступит московский "Локомотив", ориентировочно игра стартует в 18:30 по времени Астаны.
Ранее мы опубликовали реакции казахстанских болельщиков на новости о назначении Адиева в российский клуб.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2079845-fotoreportazh-pervoy-trenirovki-fk-ahmat-pod-rukovodstvom-magomeda-adieva/