"Ему будет тяжело что-то кардинально изменить": экс-игрок "Спартака" – о перспективах Адиева в "Ахмате"

Бывший игрок "Спартака" и "Зенита" Дмитрий Радченко оценил перспективы главного тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева на аналогичном посту в "Ахмате", передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

Напомним, сегодня Магомед Адиев официально возглавил ФК "Ахмат" из Грозного, при этом он будет вести параллельную работу в сборной Казахстана.

"Адиеву будет тяжело что-то изменить в игре "Ахмата". Когда приходит новый тренер, происходит какой-то всплеск эмоций у футболистов. Но что-то кардинально изменить до конца нашего чемпионата вряд ли возможно. Тут зависит от того, какой будет проект у "Ахмата", когда придёт в команду Адиев. Желаю "Ахмату" найти своего тренера и чтобы поставленные задачи реализовывались", — сказал Радченко.

Ранее мы опубликовали первые кадры встречи специалиста с руководством "Ахмата", а также его новыми подопечными.

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