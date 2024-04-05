"Ему будет тяжело что-то кардинально изменить": экс-игрок "Спартака" – о перспективах Адиева в "Ахмате"

Бывший игрок "Спартака" и "Зенита" Дмитрий Радченко оценил перспективы главного тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева на аналогичном посту в "Ахмате", передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".
Напомним, сегодня Магомед Адиев официально возглавил ФК "Ахмат" из Грозного, при этом он будет вести параллельную работу в сборной Казахстана.
"Адиеву будет тяжело что-то изменить в игре "Ахмата". Когда приходит новый тренер, происходит какой-то всплеск эмоций у футболистов. Но что-то кардинально изменить до конца нашего чемпионата вряд ли возможно. Тут зависит от того, какой будет проект у "Ахмата", когда придёт в команду Адиев. Желаю "Ахмату" найти своего тренера и чтобы поставленные задачи реализовывались", — сказал Радченко.
Ранее мы опубликовали первые кадры встречи специалиста с руководством "Ахмата", а также его новыми подопечными.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2079809-emu-budet-tyazhelo-chto-to-kardinalno-izmenit-eks-igrok-spartaka-o-perspektivah-adieva-v-ahmate/