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Появились кадры встречи Магомеда Адиева с руководством и футболистами "Ахмата"

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Магомед Адиев - главный тренер "Ахмата"
Магомед Адиев. Фото: Пресс-служба ФК "Ахмат"

В официальном Telegram-канале грозненского "Ахмата" появилось видео, посвященное встрече главного тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева с футболистами, передает NUR.KZ.

Российский специалист в пятницу официально возглавил команду из столицы Чечни. Адиев будет совмещать эту работу с должностью главного тренера сборной Казахстана.

В пятницу состоялось командное собрание "Ахмата", где специалист был представлен футболистам и персоналу. По окончании встречи игроки поприветствовали тренера аплодисментами.

"Воспитанник чеченского футбола, будучи игроком, он выигрывал Кубок России с родным клубом, а уже в тренерской карьере в разный период входил в штаб команды. В последние годы мы радовались успехам специалиста на посту главного тренера сборной Казахстана, которая под руководством Адиева достигла лучших результатов в своей истории. Магомед Мусаевич с удовольствием откликнулся на предложение возглавить родной клуб "Ахмат". Уверен, его опыт, профессиональные и человеческие качества позволят решить команде стоящие перед ней задачи", — заявил президент "Ахмата" Магомед Даудов.

Напомним, сборную Казахстана по футболу Адиев возглавляет с апреля 2022 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2079689-poyavilis-kadry-vstrechi-magomeda-adieva-s-rukovodstvom-i-futbolistami-ahmata/

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