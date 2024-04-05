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Сборная Казахстана по футболу проиграла на старте квалификации Евро-2025

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Женская сборная Казахстана по футболу перед матчем
Женская сборная Казахстана по футболу. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Женская сборная Казахстана по футболу потерпела домашнее поражение от Болгарии в первом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2025 года, передает NUR.KZ.

Встреча группы C4 прошла в Алматы на стадионе Юношеской академии ФК "Кайрат" имени Тимура Сегизбаева и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на пятой компенсированной к первому тайму минуте забила Симона Петкова.

Незадолго до этого болгарки не смогли реализовать пенальти, назначенный за фол Марии Демидовой. Ивана Найденова пробила с одиннадцатиметровой отметки выше ворот.

В составе сборной Казахстана травму в начале встречи получила Карина Берикова. Футболистка со слезами покинула поле на носилках.

Следующий матч казахстанки проведут 9 апреля на выезде с командой Румынии. Также в группе C4 выступает Армения. Чтобы гарантированно попасть в плей-офф за путевки на Евро-2025, необходимо занимать первое место в квартете.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2079719-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-proigrala-na-starte-kvalifikatsii-evro-2025/

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