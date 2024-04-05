Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Слезы и носилки: казахстанская футболистка получила травму в матче за сборную

Опубликовано:

Казахстанская футболистка Карина Берикова
Карина Берикова. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Полузащитница женской сборной Казахстана по футболу Карина Берикова получила травму в матче с командой Болгарии и была вынужденно заменена, передает NUR.KZ.

Соперницы встретились в стартовой игре отборочного турнира чемпионата Европы 2025 года. Матч проходит в Алматы.

Уже в начале встречи Берикова получила повреждение в одном из стыков. Футболистке оказали медицинскую помощь, она продолжила матч.

Однако вскоре в другом эпизоде казахстанка вновь испытала болевые ощущения в ноге. Берикова легла на газон, ей вновь помогали врачи.

Футболистка не смогла сдержать слез, поле она покинула на носилках. Партнершу по команде заменила Карина Жумабайкызы. На данный момент нет официальной информации о характере травмы Бериковой и степени ее тяжести.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2079662-slezy-i-nosilki-kazahstanskaya-futbolistka-poluchila-travmu-v-matche-za-sbornuyu/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.