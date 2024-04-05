Слезы и носилки: казахстанская футболистка получила травму в матче за сборную

Полузащитница женской сборной Казахстана по футболу Карина Берикова получила травму в матче с командой Болгарии и была вынужденно заменена, передает NUR.KZ.

Соперницы встретились в стартовой игре отборочного турнира чемпионата Европы 2025 года. Матч проходит в Алматы.

Уже в начале встречи Берикова получила повреждение в одном из стыков. Футболистке оказали медицинскую помощь, она продолжила матч.

Однако вскоре в другом эпизоде казахстанка вновь испытала болевые ощущения в ноге. Берикова легла на газон, ей вновь помогали врачи.

Футболистка не смогла сдержать слез, поле она покинула на носилках. Партнершу по команде заменила Карина Жумабайкызы. На данный момент нет официальной информации о характере травмы Бериковой и степени ее тяжести.

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