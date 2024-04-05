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Магомед Адиев высказался о назначении в "Ахмат"

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Магомед Адиев
Магомед Адиев. Фото: JURE MAKOVEC/AFP via Getty Images

Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев прокомментировал слухи о его назначении в ФК "Ахмат", передает NUR.KZ со ссылкой на издание "Спорт-Экспресс".

Рулевой казахстанской сборной заявил, что все прояснится в ближайшее время.

"Вы официально узнаете. Мне некогда сейчас давать информацию. Дождитесь пожалуйста. Пара часов, и у вас все будет", — заявил Магомед Адиев.

По информации "Чемпионата", Магомед Адиев уже сегодня подпишет контракт с командой из столицы Чечни и будет представлен в качестве главного тренера.

Напомним, российский специалист возглавил сборную Казахстана в апреле 2022 года, под его руководством команда имела большие шансы на исторический выход в финальную часть Евро-2024, однако команда заняла 3-е место в группе квалификации и разгромно уступила в стыковом матче с Грецией.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2079557-magomed-adiev-vyskazalsya-o-naznachenii-v-ahmat/

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