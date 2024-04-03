Бахтиер Зайнутдинов попал в список самых дорогих футболистов

Интернет-портал Transfermarkt опубликовал топ самых дорогих футболистов из стран постсоветского пространства, в который попал полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, передает NUR.KZ.

Наибольшая стоимость у грузинского футболиста Хвичи Кварацхелии, который выступает за итальянский «Наполи» и оценивается в 80 млн.евро. После нападающего сборной Грузии идет игрок украинской команды и лондонского "Арсенала" Александр Зинченко. Его рыночная стоимость 42 млн.евро. Замыкает тройку самых дорогих футболистов полузащитник сборной России и "Монако" Александр Головин.

Полузащитник национальной команды Казахстана Бахтиер Зайнутдинов расположился на пятом месте. Стоимость казахстанца, выступающего за турецкий "Бешикташ" - 6 млн.евро.

Полный список самых дорогих футболистов постсоветских стран:

Грузия: Хвича Кварацхелия (€ 80 млн, «Наполи»). Украина: Александр Зинченко (€ 42 млн, «Арсенал» Лондон). Россия: Александр Головин (€ 30 млн, «Монако»). Армения: Эдуард Сперцян (€ 18 млн, «Краснодар»). Казахстан: Бактиёр Зайнутдинов (€ 6 млн, «Бешикташ»). Молдавия: Олег Рябчук (€ 5 млн, «Спартак» Москва). Узбекистан: Аббосбек Файзуллаев (€ 5 млн, ЦСКА Москва). Литва: Гвидас Гинейтис (€ 2 млн, «Торино»). Эстония: Карл Хейн (€ 2 млн, «Арсенал» Лондон). Беларусь: Илья Шкурин (€ 2 млн, «Сталь»). Азербайджан: Ренат Дадашов (€ 2 млн, «Хатайспор»). Латвия: Раймондс Кроллис (€ 1,5 млн, «Вишков»). Таджикистан: Рустам Ятимов (€ 1,2 млн, «Истиклол»). Кыргызстан: Гулжигит Алыкулов (€ 550 тыс., «Неман»). Туркменистан: Руслан Мингазов (€ 450 тыс., «Китчи»).

Ранее, Transfermarkt опубликовал топ-100 футбольных клубов с самыми дорогими составами в мире, среди них есть и два игрока сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов и Нуралы Алип.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.