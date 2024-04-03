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Бахтиер Зайнутдинов попал в список самых дорогих футболистов

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Казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов
Бахтиер Зайнутдинов: Mustafa Yalcin/Anadolu via Getty Images

Интернет-портал Transfermarkt опубликовал топ самых дорогих футболистов из стран постсоветского пространства, в который попал полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, передает NUR.KZ.

Наибольшая стоимость у грузинского футболиста Хвичи Кварацхелии, который выступает за итальянский «Наполи» и оценивается в 80 млн.евро. После нападающего сборной Грузии идет игрок украинской команды и лондонского "Арсенала" Александр Зинченко. Его рыночная стоимость 42 млн.евро. Замыкает тройку самых дорогих футболистов полузащитник сборной России и "Монако" Александр Головин.

Полузащитник национальной команды Казахстана Бахтиер Зайнутдинов расположился на пятом месте. Стоимость казахстанца, выступающего за турецкий "Бешикташ" - 6 млн.евро.

Полный список самых дорогих футболистов постсоветских стран:

  1. Грузия: Хвича Кварацхелия (€ 80 млн, «Наполи»).
  2. Украина: Александр Зинченко (€ 42 млн, «Арсенал» Лондон).
  3. Россия: Александр Головин (€ 30 млн, «Монако»).
  4. Армения: Эдуард Сперцян (€ 18 млн, «Краснодар»).
  5. Казахстан: Бактиёр Зайнутдинов (€ 6 млн, «Бешикташ»).
  6. Молдавия: Олег Рябчук (€ 5 млн, «Спартак» Москва).
  7. Узбекистан: Аббосбек Файзуллаев (€ 5 млн, ЦСКА Москва).
  8. Литва: Гвидас Гинейтис (€ 2 млн, «Торино»).
  9. Эстония: Карл Хейн (€ 2 млн, «Арсенал» Лондон).
  10. Беларусь: Илья Шкурин (€ 2 млн, «Сталь»).
  11. Азербайджан: Ренат Дадашов (€ 2 млн, «Хатайспор»).
  12. Латвия: Раймондс Кроллис (€ 1,5 млн, «Вишков»).
  13. Таджикистан: Рустам Ятимов (€ 1,2 млн, «Истиклол»).
  14. Кыргызстан: Гулжигит Алыкулов (€ 550 тыс., «Неман»).
  15. Туркменистан: Руслан Мингазов (€ 450 тыс., «Китчи»).

Ранее, Transfermarkt опубликовал топ-100 футбольных клубов с самыми дорогими составами в мире, среди них есть и два игрока сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов и Нуралы Алип.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2078081-bahtier-zaynutdinov-popal-v-spisok-samyh-dorogih-futbolistov/

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