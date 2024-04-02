Бахтиер Зайнутдинов и Нуралы Алип попали в топ команд с самыми дорогими составами в мире

Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал топ-100 футбольных клубов с самыми дорогими составами в мире, среди них есть и два игрока сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов и Нуралы Алип, передает NUR.KZ.

Десятка команд с самыми дорогими составами на планете выглядит следующим образом:

1. "Манчестер Сити" (Англия) – 1,27 миллиарда евро;

2. "Арсенал" (Англия) – 1,12 млрд;

3. "Реал" Мадрид (Испания) – 1,04 млрд;

4. "ПСЖ" (Франция) – 1,02 млрд;

5. "Бавария" (Германия) – 929,45 млн;

6. "Челси" (Англия) – 928,30 млн;

7. "Ливерпуль" (Англия) – 921,40 млн;

8. "Барселона" (Испания) – 839,50 млн;

9. "Тоттенхэм" (Англия) – 777,30 млн;

10. "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 734,25 млн.

Отметим, что на 72-м месте расположился санкт-петербургский "Зенит" (Россия), в составе которого играет казахстанский защитник Нуралы Алип, состав команды оценивается 160,30 миллиона евро.

На 78-й позиции находится турецкий "Бешикташ", чьи цвета защищает лучший бомбардир в истории сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, источник оценил команду в 138,93 миллиона.

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