Двукратный чемпион КПЛ лишился главного тренера на старте сезона

Карагандинский футбольный клуб "Шахтер" объявил об уходе главного тренера Игоря Солошенко на старте нового сезона Чемпионата Казахстана, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Специалист находился в системе "Шахтера" с 2015 года. До 2017 года он выступал в качестве спортивного директора команды, после был в роли наставника, с 2020 по 2023 работал в ФК "Шахтер-Булат" и в прошлом году возглавил команду в качестве главного тренера.

"Солошенко Игорь Александрович подал заявление об отставке с поста главного тренера основной команды ФК "Шахтер" по собственному желанию. Исполняющим обязанности главного тренера основной команды назначен Андрей Юрьевич Финонченко", - говорится в официальном сообщении клуба.

Напомним, в 2022 году карагандинским клубом руководил нынешний главный тренер Национальной сборной Казахстана Магомед Адиев, ранее сообщалось, что он может возглавить действующих чемпионов страны.

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