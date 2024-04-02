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Двукратный чемпион КПЛ лишился главного тренера на старте сезона

Опубликовано:

Игорь Солошенко
Игорь Солошенко. Фото: "Шахтер" футбол клубының баспасөз қызметі

Карагандинский футбольный клуб "Шахтер" объявил об уходе главного тренера Игоря Солошенко на старте нового сезона Чемпионата Казахстана, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Специалист находился в системе "Шахтера" с 2015 года. До 2017 года он выступал в качестве спортивного директора команды, после был в роли наставника, с 2020 по 2023 работал в ФК "Шахтер-Булат" и в прошлом году возглавил команду в качестве главного тренера.

"Солошенко Игорь Александрович подал заявление об отставке с поста главного тренера основной команды ФК "Шахтер" по собственному желанию. Исполняющим обязанности главного тренера основной команды назначен Андрей Юрьевич Финонченко", - говорится в официальном сообщении клуба.

Напомним, в 2022 году карагандинским клубом руководил нынешний главный тренер Национальной сборной Казахстана Магомед Адиев, ранее сообщалось, что он может возглавить действующих чемпионов страны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2077757-dvukratnyy-chempion-kpl-lishilsya-glavnogo-trenera-na-starte-sezona/

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