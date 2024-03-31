Лидер чемпионата Казахстана впервые в сезоне потерял очки

Костанайский "Тобол" не смог обыграть петропавловский "Кызыл-Жар" в выездном матче третьего тура чемпионата Казахстана по футболу и впервые в сезоне потерял очки, передает NUR.KZ.

Встреча на стадионе "Карасай" завершилась без забитых мячей. Это третья нулевая ничья в новом розыгрыше Казахстанской премьер-лиги.

"Тобол" впервые в сезоне потерял очки, но сохранил лидерство в турнирной таблице. В активе костанайцев семь баллов после трех туров. Следующий тур они пропустят, так как в календарь была внесена встреча с "Аксу", но павлодарцы снялись с розыгрыша КПЛ.

"Кызыл-Жар" набрал четыре очка в трех матчах и догнал по этому показателю туркестанский "Туран". Столько же баллов в активе шымкентского "Ордабасы" и алматинского "Кайрата", но у них в запасе есть очная встреча нынешнего тура. Команда из Петропавловска следующий матч проведет дома против астанинского "Жениса".

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