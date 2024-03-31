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"Я открыт": лучший бомбардир в истории России – о возможности возглавить сборную Казахстана

Опубликовано:

Александр Кержаков
Александр Кержаков: Shaun Botterill - FIFA/FIFA via Getty Images

Лучший бомбардир в истории России Александр Кержаков прокомментировал возможность стать главным тренером Национальной сборной Казахстана по футболу, передает NUR.KZ со ссылкой на Legalbet.kz.

"Я открыт для предложений по работе как в клубах, так и в сборных. Рассматривал ли бы предложение по работе со сборной Казахстана, если бы оно поступило? Да, конечно", — сообщил Кержаков.

Напомним, что действующим главным тренером сборной Казахстана является 46-летний Магомед Адиев, под его руководством команда заняла третье место в группе отборочного этапа на Евро-2024. Однако в полуфинальном матче за путевку на турнир его подопечные потерпели разгромное поражение от Греции со счетом 5:0.

Ранее Адиев назвал условие для ухода из сборной.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2076003-ya-otkryt-luchshiy-bombardir-v-istorii-rossii-o-vozmozhnosti-vozglavit-sbornuyu-kazahstana/

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