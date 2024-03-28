Объявлен состав женской сборной Казахстана на отборочные матчи Евро-2025

Стало известно, кто из казахстанских футболисток будет представлять страну в отборочных матчах на чемпионат Европы-2025, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской Федерации футбола.

Состав выглядит следующим образом:

Вратари: Ангелина Портнова ("Хаккаригюджу", Турция), Виктория Зейнали ("Томирис-Туран"), Светлана Гейниц, Арина Тихонова (обе – "Кайрат");

Защитники: Юлия Мясникова (ЦСКА, Россия), Александра Бурова, Камила Совет, Жанеля Ержанова (все – "БИИК-Шымкент"), Анастасия Власова ("Актобе"), Айгерим Айтымова, Аружан Садвакасова (обе – "Ордабасы"), Мария Демидова ("Минск", Беларусь);

Полузащитники: Сания Акшолакова ("Кайрат"), Карина Жумабайкызы ("Бейлербейи", Турция), Анастасия Низамутдинова ("Енисей", Россия), Карина Берикова, Камила Кулмагамбетова, Алина Лозукова, Бибигуль Нурышева, Ксенья Хайрулина (все – "БИИК-Шымкент");

Нападающие: Аида Гайстенова ("Звезда-2005", Россия), Назым Алданазар, Полина Тучина (обе – "Кайрат"), Асем Каражанова ("Актобе"), Фатима Сатыгалиева ("Ордабасы"), Анелья Мамырова ("Томирис-Туран"), Маргарита Талдыкина, Аселхан Турлыбекова ("БИИК-Шымкент").

Первый отборочный матч наших футболисток состоится 5 апреля в Алматы, в качестве соперников выступят представительницы Болгарии.

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