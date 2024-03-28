Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Объявлен состав женской сборной Казахстана на отборочные матчи Евро-2025

Опубликовано:

Футболистки сборной Казахстана
Футболистки сборной Казахстана: Пресс-служба КФФ

Стало известно, кто из казахстанских футболисток будет представлять страну в отборочных матчах на чемпионат Европы-2025, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской Федерации футбола.

Состав выглядит следующим образом:

Вратари: Ангелина Портнова ("Хаккаригюджу", Турция), Виктория Зейнали ("Томирис-Туран"), Светлана Гейниц, Арина Тихонова (обе – "Кайрат");

Защитники: Юлия Мясникова (ЦСКА, Россия), Александра Бурова, Камила Совет, Жанеля Ержанова (все – "БИИК-Шымкент"), Анастасия Власова ("Актобе"), Айгерим Айтымова, Аружан Садвакасова (обе – "Ордабасы"), Мария Демидова ("Минск", Беларусь);

Полузащитники: Сания Акшолакова ("Кайрат"), Карина Жумабайкызы ("Бейлербейи", Турция), Анастасия Низамутдинова ("Енисей", Россия), Карина Берикова, Камила Кулмагамбетова, Алина Лозукова, Бибигуль Нурышева, Ксенья Хайрулина (все – "БИИК-Шымкент");

Нападающие: Аида Гайстенова ("Звезда-2005", Россия), Назым Алданазар, Полина Тучина (обе – "Кайрат"), Асем Каражанова ("Актобе"), Фатима Сатыгалиева ("Ордабасы"), Анелья Мамырова ("Томирис-Туран"), Маргарита Талдыкина, Аселхан Турлыбекова ("БИИК-Шымкент").

Первый отборочный матч наших футболисток состоится 5 апреля в Алматы, в качестве соперников выступят представительницы Болгарии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2074428-obyavlen-sostav-zhenskoy-sbornoy-kazahstana-na-otborochnye-matchi-evro-2025/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.