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Грузинские болельщики бурно поддержали свою сборную после победы над Грецией

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Болельщики выбежали на поле после окончания матча Грузия - Греция
Болельщики выбежали на поле после окончания матча Грузия - Греция. Фото: скриншот с видео Optus Sport

Национальная сборная Грузии по футболу впервые в своей истории пробилась в финальную часть чемпионаты Европы, триумф вместе с командой на стадионе отпраздновали и болельщики, передает NUR.KZ со ссылкой на Youtube-канал Optus Sport.

В финальном матче стыкового турнира за путевку на Евро-2024 грузинская команда на своем поле обыграла обидчиков сборной Казахстана - Грецию. Команды провели на поле более 120 минут, однако за это время ни одна из национальных команд не смогла открыть счет в матче, после чего началась серия пенальти, в которой победу одержали грузинские футболисты.

Таким образом, сборная Грузии впервые в своей истории квалифицировались в финальную часть чемпионата Европы.

После финального свистка грузинские болельщики массово стали выбегать на поле, чтобы отпраздновать исторический успех со своей командой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2074047-gruzinskie-bolelschiki-burno-podderzhali-svoyu-sbornuyu-posle-pobedy-nad-gretsiey-video/

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