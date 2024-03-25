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"Нужно договариваться с Адиевым": экс-игрок сборной Казахстана о ситуации с главным тренером

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Магомед Адиев
Магомед Адиев. Фото: JURE MAKOVEC/AFP via Getty Images

Бывший игрок Национальной сборной Казахстана Алексей Попов прокомментировал текущую ситуацию Магомеда Адиева на посту главного тренера, передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

Напомним, что 22 марта сборная Казахстана потерпела разгромное поражение от Греции в полуфинале стыкового турнира за выход на Евро-2024.

"Адиеву надо сесть за стол переговоров с руководством, если они хотят. Нужно прийти к взаимовыгодному сотрудничеству. Думаю, что надо продолжать работать с Адиевым. Он сделал в сборной команду, которая в него поверила. Не вижу смысла в данной ситуации менять тренера. Это снова риски, если брать тренера с новыми идеями. Нужно договариваться с Адиевым", — сказал Попов.

Ранее сам Магомед Мусаевич высказался о своей потенциальной отставке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2072847-nuzhno-dogovarivatsya-s-adievym-eks-igrok-sbornoy-kazahstana-o-situatsii-s-glavnym-trenerom/

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