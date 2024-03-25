Будущее казахстанского футбола: в QJ League стартует новый сезон

В прошлом году в Казахстане прошел первый в истории отечественного футбола сезон Qazaqstan Juniors League (QJ League), который был очень успешным. В дебютном розыгрыше QJ League приняли участие 12 команд из разных регионов страны. Об итогах первого сезона и нововведениях перед новым стартом корреспонденту NUR.KZ рассказал исполнительный директор лиги Александр Орлов.

В апреле прошлого года в Казахстане был дан старт первого сезона Юношеской футбольной лиги. В дебютном розыгрыше QJ League приняли участие футболисты 2006 года рождения. Юным спортсменам предстояло перестроиться на новый недельный цикл в формате дома и на выезде в рамках гладкого двух кругового турнира.

Победитель дебютного сезона QJ League "Кайрат" представит Казахстан в юношеской Лиге чемпионов. А сама лига в новом сезоне планирует расширение и добавление не только новых возрастов, но и регионов.

"Увеличивается количество: регионов с 10-ти до 20-ти, команд с 12-ти до 32-х, матчей было 132 станет 320. Больше времени будем уделять обучению тренеров. Сейчас совместно с федерацией футбола готовим программу обучения тренеров и хотим сделать платформу удобную, чтобы специалисты в каждодневном формате могли выстраивать свой тренировочный процесс. Также, мы сейчас находимся в активной разработке своего сериала о QJ League, который в 2025 году выйдет на экраны. Сериал будет состоять из 8 серий. Это будут крутые актеры и очень важная история", - делится исполнительный директор QJ League Александр Орлов.

Исполнительный директор QJ League Александр Орлов. Фото: пресс-служба QJ League

Перед стартом второго сезона уже прошло обучение команд-участниц в Астане. Участники прослушали лекции и поучаствовали в семинарах по трем направлениям: спортивная аналитика, организация и проведение соревнований, а также медиа и маркетинг.

Организаторы и руководство лиги поделилось своим опытом, в числе которого проведение match-day. Одним из самых успешных примеров стал матч-дэй в Таразе, который собрал рекордные 12 с половиной тысяч болельщиков.

"Это здорово, что на юношеский футбол собралось столько людей. Стабильно этот регион теперь будет собирать на матчи нашей лиги три-четыре тысячи. Они на шаг впереди многих других регионов, потому что поняли историю про то, как важно делать такие ивенты. Для нас это тоже хорошо, потому что это наш соратник, который развивает нашу идею. Если многие руководители других регионов это поймут, то это уже будет глобальное развитие. Ведь это наше будущее, воспитывать своих футболистов".

Матч-дэй Тараз - Кайрат. Фото: Пресс-служба QJ League

В прошлом году представители лиги много работали над расширением географии своего проекта, посещали регионы, где еще нет клубов QJ League. Многие команды заинтересовала перспектива играть в Qazaqstan Juniors League, но необходимо было соблюдать ряд условий.

"Необходимо взять людей дополнительно, вести социальные сети, тренеры, чтобы были более ответственные, открывать новые рабочие места, чтобы была работа с аудиторией. QJ League становится площадкой для привлечения партнеров и спонсоров. Наша лига ничем не хуже, чем первая лига. По стадионам, по картинке. Руководители некоторых клубов только сейчас начинают понимать, что QJ League становится не просто турниром ради турнира, но отдельной своей федерацией, площадкой по развитию футбола. Мы сейчас сделали сайт, обязательно на трех языках со всей статистикой и данными о каждом футболисте нашей лиге. Также, мы делаем хорошие прямые трансляции с нескольких камер".

Матч сборной QJ League против команды Super Bol. Фото: Пресс-служба QJ League

В стартовом сезоне юношеской лиги были охвачены 346 футболистов, 86 тренеров, а также тысячи болельщиков. К 2025 году болельщиков ждут турниры в трех возрастных категориях, а также запуск отдельного соревнования для девочек. К этому времени в Лиге будут участники из каждой области Казахстана. Все эти новшества создаются командой юношеской лиги.

"Мы формировали нашу команду QJ League шаг за шагом. Я провел более тысячи интервью и собеседований. Например, долго искали главу блока медиа и маркетинга. Мне было важно, чтобы человек хорошо связывал и понимал дела и медиа, и маркетинга, не сталкивая друг друга. Таким образом, вышли на Антона Лысяка, который стал руководителем этого блока. Нам также было важно, чтобы у нас СММ-менеджер была девушка. Поскольку в футболе больше парней работают то важно, чтобы социальные сети, определенный взгляд на футбол был именно женским.

Есть большой блок: СМИ, медиа, сотрудники клубов, родители, болельщики, тренеры, огромное количество вовлеченных людей. Если все правильно отработают, то тогда наш футбол можно будет сильно поменять. Мы хотим системно сдвинуть с места и увидеть плоды уже во взрослой сборной"

команда QJ League. Фото: Пресс-служба QJ League

По ходу дебютного сезона спортивно-аналитический блок QJ League профессионально выстроил коммуникацию с департаментом сборных Казахстанской федерации футбола и предоставил тренерам юношеских сборных доступ к обширной статистике и технико-тактическим показателям всех игроков и команд-участников. Благодаря этому в течение 2023 года 10 футболистов юношеской лиги впервые получили вызов в сборные.

Сразу несколько игроков по итогам первого сезона получили приглашение в клубы Казахстанской премьер-лиги и зарубежные команды. Один из главных трансферов межсезонья - это переход Ильяса Абила из "Аксу" в клуб португальской высшей лиги "Жил Висенте". Сразу четыре игрока QJ League заключили соглашения с основой "Актобе": Аян Байдавлетов, Саятхан Кусаинов, Мирас Уманиязов и Мирам Кикбаев ближайшие три года проведут в составе "красно-белых".

"Ты делаешь работу и видишь конечный результат, но еще рано чему радоваться, потому что это только начало. Полноценные плоды лиги будут видны через три года. В следующем году у нас уже выстроится пирамида из трех возрастов, и когда футболист пройдет всю эту вертикаль, попадет в сборную, тогда можем сказать - что Юношеская лига поменяла. Увидим рост юношеских сборных, и как следствие основной сборной.

Для нас должна стоять стабильная задача выходить на каждый чемпионат Европы. Спустя время будет ставиться задача выход из группы и так далее. У нас в следующий раз выйти на Евро будет шанс только через восемь лет. Следующий цикл у нас нет игроков. Многие футболисты, которые сейчас составляют основу сборной уйдут. Футболистам нашей лиги как раз через 8 лет будет по 25 лет. Они пройдут высокую конкуренцию всю нашу вертикаль и смогут помочь сборной. Не надо забывать, что главная цель нашей лиги это сильная сборная, подготовка футбольного резерва", - заключает Александр Орлов.

"Кайрат" - победитель первого сезона QJ League. Фото: Пресс-служба QJ League

Первый сезон порадовал заявкой на будущую талантливую молодежь и яркие перспективы Юношеской лиги. Остается надеется, что глобальные планы по расширению и популяризации футбола воплотятся, и у казахстанских болельщиков будет много возможностей радоваться подрастающему поколению, которых взрастила QJ League.

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