Футбольный Оскар: в юношеской лиге подвели итоги дебютного сезона

В казахстанском футболе завершился первый в истории нашей страны сезон юношеской лиги, в которой чемпионами стали воспитанники алматинского "Кайрата", передает NUR.KZ.

В Алматы прошла официальная церемония закрытия дебютного сезона юношеской футбольной лиги. Помимо определения лучших в каждой номинации по итогам сезона, на мероприятии также наградили медалями призеров и чемпионов QJ League (Qazaqstan junior league).

Так, первыми чемпионами в истории юношеской футбольной лиги Казахстана стали воспитанники алматинского "Кайрата". Победитель в дебютном сезоне определился досрочно, за несколько туров до окончания. Серебряным призером стала еще одна команда из Алматы "Жас Кыран", замкнул пьедестал почета представитель западного Казахстана "Актобе".

Лидер алматинцев Рамазан Багдат стал победителем в номинациях "Лучший бомбардир" и "Лучший нападающий". Также, были вручены премии имени известных казахстанских футболистов. Так, голкипер сборной Казахстана по футболу Игорь Шацкий вручил юному воспитаннику "Аксу" Жанибеку Кабдыркену приз за "лучший сейв года".

В номинации имени капитана национальной команды Асхата Тагыбергена за "лучший гол года" победителем стал юный футболист "Астаны" Ахметали Калтанов. В премии Бахтиера Зайнутдинова, как "самого ценного игрока сезона", не было равных Димашу Серикулы из "Тараза".

Всего было вручено разных наград в 15 номинациях.

О важности развития юношеского футбола говорил также и главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев.

"Изначально я был за такой проект, потому что это хорошая площадка для подрастающего поколения футболистов и для тренеров молодых есть куда развиваться. Как говорится, мы всегда должны с низов находить тренеров и футболистов. Только оттуда рождаются большие мастера, которые доходят и до национальной сборной и представляют честь Казахстана. Ребята должны через наши юношеские сборные пройти", - делится главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев.

В следующем сезоне юношеская лига разбавит состав команд новыми городами Казахстана, а также заиграют футболисты других возрастов.

"Мы планируем расширять географию нашей лиги. На следующий год будут играть все регионы. Только будет организована вторая лига. В элитной лиге будут два возраста семнадцатилетние и шестнадцатилетние, то есть 24 команды будут участвовать в элите, а во второй лиге 8-10 команд. Еще запустим обязательно чемпионат среди девочек", - заявляет президент юношеской лиги Рохус Шох.

Отметим, что победитель дебютного сезона QJ League "Кайрат" представит Казахстан в юношеской Лиге чемпионов.

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