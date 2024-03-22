"Мы все были как одна семья": в сборной Казахстана обратились к болельщикам после разгромного поражения от Греции

В пресс-службе Казахстанской Федерации футбола опубликовали обращение к болельщикам Национальной сборной после разгромного поражения от Греции в полуфинале стыковых матчей за выход на Евро-2024, сообщает NUR.KZ.
На официальном аккаунте сборной Казахстана в Instagram опубликованы слова благодарности фанатам. Напомним, что наша сборная уступила Греции со счетом 5:0 и потеряла все шансы на выход в финальную часть Евро-2024.
"Мы благодарны вам, дорогие болельщики! Вы верили и поддерживали нас до конца, но сегодня, к сожалению, наши мечты не сбылись...
Вы с нами в победе и поражении! Мы все были как одна семья.
Победные дни еще впереди. Не жалейте своей поддержки!", - гласит обращение.
Видеообзор матча с Грецией мы опубликовали ранее.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2072127-my-vse-byli-kak-odna-semya-v-sbornoy-kazahstana-obratilis-k-bolelschikam-posle-razgromnogo-porazheniya-ot-gretsii/