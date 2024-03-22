"Мы все были как одна семья": в сборной Казахстана обратились к болельщикам после разгромного поражения от Греции

В пресс-службе Казахстанской Федерации футбола опубликовали обращение к болельщикам Национальной сборной после разгромного поражения от Греции в полуфинале стыковых матчей за выход на Евро-2024, сообщает NUR.KZ.

На официальном аккаунте сборной Казахстана в Instagram опубликованы слова благодарности фанатам. Напомним, что наша сборная уступила Греции со счетом 5:0 и потеряла все шансы на выход в финальную часть Евро-2024.

"Мы благодарны вам, дорогие болельщики! Вы верили и поддерживали нас до конца, но сегодня, к сожалению, наши мечты не сбылись...

Вы с нами в победе и поражении! Мы все были как одна семья.

Победные дни еще впереди. Не жалейте своей поддержки!", - гласит обращение.

Видеообзор матча с Грецией мы опубликовали ранее.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.