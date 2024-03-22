Вратарь сборной Греции назвал факторы, которые привели к разгрому Казахстана

Голкипер сборной Греции по футболу Одиссеас Влаходимос назвал главные факторы, которые помогли его команде разгромить сборную Казахстана в полуфинальном матче за выход на Евро-2024, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Meta-ratings.kz.

"Мы знали о сильных сторонах сборной Казахстана. Ваша команда – нелегкий соперник, которая провела хороший отборочный цикл на ЕВРО в прошлом году. Я доволен игрой своей команды. За счет чего удалось победить? Мы начали играть активно с первых минут и забили ранний гол, после чего было легко довести дело до логического завершения", – рассказал вратарь.

Отметим, что Влаходимосу удалось отстоять матч "на ноль", а встреча завершилась разгромным поражением сборной Казахстана со счетом 5:0.

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