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Стало известно, сколько казахстанских болельщиков поддержат сборную на матче в Греции

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Болельщик на трибунах с флагом Казахстана
Болельщик с флагом Казахстана. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Более 400 казахстанских болельщиков будут присутствовать на матче сборной против Греции в Афинах, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление в Instagram-аккаунте национальной команды.

Полуфинал стыкового турнира Евро-2024 состоится на стадионе "Айя-София", который вмещает 32,5 тысячи зрителей. Ожидается, что трибуны будут заполнены максимально.

"Нас поддержат более 400 болельщиков. Для них выделены секторы под номерами 24, 26 и 29", — говорится в сообщении сборной Казахстана.

Среди тех, кто посетит матч, будет и глава Национального олимпийского комитета республики Геннадий Головкин. Кроме того, по словам лучшего бомбардира в истории сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, футболисты получают множество сообщений со словами поддержки в социальных сетях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2072055-stalo-izvestno-skolko-kazahstanskih-bolelschikov-podderzhat-sbornuyu-na-matche-v-gretsii/

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