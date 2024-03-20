"Много сообщений от наших казахов": Зайнутдинов — о поддержке перед матчем с Грецией

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов на пресс-конференции рассказал о внимании соотечественников перед матчем с Грецией, передает NUR.KZ.

В ночь на 22 марта по астанинскому времени команды проведут полуфинал стыкового турнира Евро-2024. Встреча пройдет в Афинах, ожидается, что стадион будет полностью заполнен. При этом греческие болельщики отличаются эмоциональным поведением на трибунах, часто используют файеры и перформансы.

"Думаю, это не будет проблемой. Мы чувствуем поддержку всего Казахстана, этот ажиотаж. Перед игрой очень много сообщений приходит от наших казахов. Мы чувствуем ответственность и уверены в своих силах", — сказал Зайнутдинов.

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев также оценил возможное влияние болельщиков на результат.

"Хорошо, что завтра будет полный стадион. Это плюс для обеих команд. Было бы намного хуже, если бы людей не было. Если для нас это будет проблемой, то вообще не надо было сюда приезжать. Или в номерах сидеть, если боимся стадиона и переполненных трибун. Абсолютно не так. Мы привыкли и на "Астана Арене" играть, где наши болельщики заполняют трибуны. Не вижу проблем. Наоборот, считаю, что переполненный стадион украсит футбол", — заявил Адиев.

Матч сборных Греции и Казахстана состоится на арене "Айя-София", которая вмещает 32,5 тысячи зрителей.

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