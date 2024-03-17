Команда Абата Аймбетова одержала разгромную победу в Суперлиге

Турецкий футбольный клуб "Адана Демирспор" в домашней встрече обыграл "Сивасспор" в рамках 30-го тура чемпионата Турции, передает NUR.KZ.
Встреча закончилась победой хозяев поля со счетом 4:1. Голами отметились Юсеф Аталь (13-я минута), Юсуф Сари (54-я), Нани (65-я) и Эмре Акбаба (84-я); в составе «Сивасспора» автором единственного гола стал Фоде Койта (51-я).
Казахстанский нападающий «Адана Демирспор» Абат Аймбетов вышел на замену на 90+3 минуте.
Благодаря этой победе команда поднялась на 9-ю строчку в турнирной таблице турецкой Суперлиги, в их активе 39 очков.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2069763-komanda-abata-aymbetova-oderzhala-razgromnuyu-pobedu-v-superlige/