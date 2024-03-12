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Роналду с двух метров промахнулся по пустым воротам (видео)

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Португальский футболист Криштиану Роналду
Криштиану Роналду. Фото: Waleed Zein/Anadolu via Getty Images

Португальский футболист саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду попал в курьезную ситуацию в матче азиатской Лиги чемпионов с "Аль-Айном" из ОАЭ, передает NUR.KZ.

В ночь на вторник по казахстанскому времени команды встретились в ответной игре 1/4 финала турнира. "Аль-Наср" смог сравнять общий счет в противостоянии (4:4), однако в серии пенальти уступил (1:3) и вылетел из Лиги чемпионов.

Роналду стал единственным футболистом саудовской команды, сумевшим реализовать одиннадцатиметровый удар в послематчевой серии. Также португалец забил мяч с пенальти во втором экстра-тайме.

При этом в основное время встречи форвард "Аль-Насра" допустил курьезный промах. После сейва вратаря "Аль-Айна" мяч попал к Роналду, однако португалец в одно касание пробил мимо пустого угла ворот с пары метров.

Несколько секунд один из лучших футболистов мира в недоумении стоял во вратарской площади соперника, а затем продолжил игру. После матча Роналду также был очень разочарован вылетом "Аль-Насра" из Лиги чемпионов и эмоционально отреагировал на неудачу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2066964-ronaldu-s-dvuh-metrov-promahnulsya-po-pustym-vorotam-video/

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