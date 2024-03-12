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"Аль-Наср" Роналду вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов

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Криштиану Роналду
Криштиану Роналду: Yasser Bakhsh/Getty Images

Саудовский футбольный клуб "Аль-Наср" потерпел поражение в двухматчевом противостоянии 1/8 финала Азиатской Лиги чемпионов, передает NUR.KZ.

Соперником команды, за которую выступает пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду, выступил ФК "Аль-Айн" из ОАЭ.

В первом матче, который проходил в Эмиратах, "Аль-Айн" одержал победу с минимальным преимуществом 1:0. Сегодня арабская команда играл ответный матч в Саудовской Аравии.

Основное время завершилось со счетом 4–3 в пользу "Аль-Насра", однако по счету двух игр была ничья и после дополнительного времени состоялась серия послематчевых пенальти.

Сам Роналду по ходу матча реализовал спасительный 11-метровый удар на 118 минуте, но также по ходу матча совершил промах в нескольких метрах от ворот соперника.

"Аль-Наср" - "Аль-Айн" 4:3 (4:4) (1-3 по пенальти)

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2066526-al-nasr-ronaldu-vyletel-v-18-finala-ligi-chempionov/

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