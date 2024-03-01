"Вообще некомфортно": футболисты "Астаны" столкнулись с проблемами из-за переезда в Алматы

Главный тренер футбольного клуба "Астана" Григорий Бабаян рассказал, какие проблемы актуальны для его команды после временного переезда в Алматы, передает NUR.KZ.

В пятницу астанчане стартовали в новом сезоне Казахстанской премьер-лиги (КПЛ) с победы в столичном дерби над "Женисом" со счетом 2:0. В этом розыгрыше самая титулованная команда турнира проводит домашние матчи на стадионе "Хан-Тенгри" в Алматы из-за реконструкции "Астана Арены".

"Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые сегодня приехали. Их было слышно. Теперь Алматы — наш второй дом, это наш родной стадион. Конечно, определенные сложности есть, но мы заложники ситуации. Все прекрасно понимаем, что "Астана Арена" закрыта на ремонт, приходится вот так выходить из ситуации. Надеемся, наши болельщики и дальше будут нас так поддерживать", — заявил Бабаян на пресс-конференции.

Также главный тренер "Астаны" выделил два негативных фактора, связанных с новым стадионом своей команды.

"Газон по качеству неплохой, но проблем очень много. Первое — отсутствие света, из-за чего мы не можем в позднее время играть. В ближайшую неделю должны этот вопрос решить. В такое дневное время играть вообще некомфортно (матч начался в 14:30 — прим. ред.). Вечером под прожекторами совсем по-другому игра смотрится — футбольная картинка. И настрой совершенно другой. Думаю, любой тренер хотел бы играть вечером.

Второе — это полив. Вы видели, что поле чуть-чуть подсохло, и сразу возникла большая проблема. Но во всем остальном здесь люди стараются, работают. Хотим сказать спасибо, потому что колоссальную работу проделали", — сказал Бабаян.

Во втором туре "Астане" предстоит сыграть с "Жетысу". Талдыкорганцы на старте сезона также будут проводить домашние матчи в Алматы (на стадионе "Жас Кыран") из-за ремонтных работ на домашней арене.

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