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Роналду дисквалифицировали и оштрафовали за скандальный жест, пишут СМИ

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Португальский футболист Криштиану Роналду
Криштиану Роналду: Yasser Bakhsh/Getty Images

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Саудовской Аравии вынес санкции в отношении форварда "Аль-Насра" Криштиану Роналду, передает NUR.KZ со ссылкой на ESPN.

Португалец попал в скандал после матча чемпионата страны с "Аль-Шабабом". "Аль-Наср" выиграл ту встречу, а Роналду забил один из мячей. После финального свистка он отреагировал на скандирования фамилии Лионеля Месси и показал болельщикам соперника несколько движений рукой у паховой области.

В рамках расследования инцидента Роналду заявил, что его действия не были оскорбительными. По словам футболиста, жест "выражал силу и победу".

Однако дисциплинарный комитет принял решение дисквалифицировать португальца на один матч чемпионата Саудовской Аравии. Таким образом, лидер "Аль-Насра" пропустит встречу 22-го тура с "Аль-Хазмом", которая запланирована на четверг.

Кроме того, Роналду оштрафовали. По данным источника, его обязали выплатить около 2,6 тысячи долларов (порядка 1,1 миллиона тенге) Федерации футбола Саудовской Аравии и сумму вдвое больше — "Аль-Шабабу".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2063744-ronaldu-diskvalifitsirovali-i-oshtrafovali-za-skandalnyy-zhest-pishut-smi/

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