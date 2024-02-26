Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Роналду провокационным жестом ответил на выкрики фамилии Месси, началось расследование (видео)

Опубликовано:

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду. Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Саудовской Аравии (SAFF) начал расследование инцидента с форвардом "Аль-Насра" Криштиану Роналду, передает NUR.KZ со ссылкой на местное СМИ Asharq Al-Awsat.

Скандальный эпизод случился в воскресном матче команды португальца с "Аль-Шабабом". Соперники встретились в рамках 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

"Аль-Наср" обыграл хозяев со счетом 3:2. Первый мяч с пенальти забил Роналду. После финального свистка португалец повернулся к болельщикам "Аль-Шабаба" и сначала приложил руку к уху, а затем сделал несколько движений в области паха. Зрители параллельно скандировали фамилию Лионеля Месси, как и в течение матча.

Саудовское СМИ со ссылкой на собственные источники сообщило, что в SAFF начали расследование "аморального поступка" Роналду. Итоговое решение ожидается в течение двух дней.

Ранее португалец уже попадал в скандалы в Саудовской Аравии. Например, в начале февраля он надругался над символикой "Аль-Хиляля" после товарищеского матча.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2063041-ronaldu-provokatsionnym-zhestom-otvetil-na-vykriki-familii-messi-nachalos-rassledovanie-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.