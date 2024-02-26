Роналду провокационным жестом ответил на выкрики фамилии Месси, началось расследование (видео)

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Саудовской Аравии (SAFF) начал расследование инцидента с форвардом "Аль-Насра" Криштиану Роналду, передает NUR.KZ со ссылкой на местное СМИ Asharq Al-Awsat.

Скандальный эпизод случился в воскресном матче команды португальца с "Аль-Шабабом". Соперники встретились в рамках 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

"Аль-Наср" обыграл хозяев со счетом 3:2. Первый мяч с пенальти забил Роналду. После финального свистка португалец повернулся к болельщикам "Аль-Шабаба" и сначала приложил руку к уху, а затем сделал несколько движений в области паха. Зрители параллельно скандировали фамилию Лионеля Месси, как и в течение матча.

Саудовское СМИ со ссылкой на собственные источники сообщило, что в SAFF начали расследование "аморального поступка" Роналду. Итоговое решение ожидается в течение двух дней.

Ранее португалец уже попадал в скандалы в Саудовской Аравии. Например, в начале февраля он надругался над символикой "Аль-Хиляля" после товарищеского матча.

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