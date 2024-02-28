Роналду объяснил скандальный жест в ответ на выкрики фамилии Месси

Футболист саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду заявил, что его жест в адрес фанатов "Аль-Шабаба" не был оскорбительным, передает NUR.KZ со ссылкой на местное СМИ Arriyadiyah.

Скандальный эпизод произошел в воскресном матче команд в рамках чемпионата Саудовской Аравии. После финального свистка Роналду, забивший один из мячей в победной встрече, повернулся к болельщикам "Аль-Шабаба" и сначала приложил руку к уху, а затем сделал несколько движений в области паха. Параллельно зрители скандировали фамилию аргентинского футболиста Лионеля Месси.

Позднее Дисциплинарный комитет Федерации футбола Саудовской Аравии начал расследование инцидента. В рамках этой процедуры организация получила объяснение от самого Роналду. Источник сообщает, что португалец отверг обвинения в аморальном поведении.

"Я уважаю все клубы. Мой жест, попавший в кадр, выражает силу и победу, это не зазорно. В Европе мы к этому привыкли", — цитируются слова Роналду.

Ожидается, что окончательное решение комитета по скандальной ситуации будет обнародовано в ближайшее время.

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