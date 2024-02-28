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Руководство "Барселоны" уговаривает Хави остаться главным тренером, пишут СМИ

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Хави
Хави. Фото: Pedro Salado/Quality Sport Images/Getty Images

Руководство футбольного клуба "Барселона" пытаются удержать Хави от ухода с поста главного тренера команды, передает NUR.KZ со ссылкой на испанское СМИ Sport.es.

В конце января 44-летний специалист анонсировал свой уход с занимаемой должности по окончании сезона. Это произошло на фоне нескольких неудачных матчей "Барселоны". По мнению Хави, такое решение должно было сделать футболистов "свободнее и спокойнее".

По данным источника, президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта сохраняет дружеские отношения с тренером. Отмечается, что функционер "неофициально, но искренне и решительно" передал Хави заинтересованность в том, чтобы он продолжил работу и в следующем сезоне. Действующий контракт испанского специалиста действует именно до 30 июня 2025 года.

Подчеркивается, что вице-президент "Барселоны" Рафа Юсте также считает целесообразным продолжение карьеры Хави в команде. Указанные руководители довольны работой испанца и считают, что он отлично ладит с футболистами. Кроме того, сами игроки поддерживают тренера.

Еще одной причиной переговоров с Хави называются трудности с поиском потенциального преемника. В источнике сообщается, что несколько приоритетных кандидатов отказались возглавить "Барселону".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2063587-rukovodstvo-barselony-ugovarivaet-havi-ostatsya-glavnym-trenerom-pishut-smi/

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