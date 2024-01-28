Хави объявил об уходе из "Барселоны" после фиаско в матче Ла Лиги

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес заявил, что покинет пост по окончании нынешнего сезона, передает NUR.KZ со ссылкой на испанское издание Mundo Deportivo.

44-летний специалист объявил о своем решении на пресс-конференции после матча 22-го Ла Лиги. "Барселона" в ночь на воскресенье по времени Астаны потерпела домашнее поражение от "Вильярреала" со счетом 3:5. Каталонцы первыми пропустили два мяча, затем забили трижды, но упустили победу. Решающие два гола гости оформили на 9-й и 12-й добавленных ко второму тайму минутах.

"Прежде чем вы зададите мне соответствующие вопросы, я хочу объявить, что с 30 июня не буду оставаться тренером "Барсы". Мы обсуждали это с Жоаном Лапортой (президент клуба — прим. ред.), спортивным блоком и болельщиками. Считаю, что команде нужны изменения. Как болельщик я думаю о клубе и игроках. Мне кажется, что так они будут свободнее и спокойнее. Но я буду стараться изо всех сил в оставшееся время. Думаю, у нас еще может получиться хороший сезон, если динамика изменится", — сказал Хави.

Испанский специалист добавил, что принимал это решение в течение нескольких дней, также посоветовавшись с семьей. Хави отметил, что "не хочет быть помехой для клуба" и благодарен руководству "сине-гранатовых" за поддержку и доверие.

"У меня есть энергия, дело не в этом. Вопрос в смене курса. В первый год говорили, что я плохой тренер, но я доказал, что это не так. Однако теперь есть ощущение, что с моим уходом 30 июня клуб станет лучше. Я чувствую, что поступаю правильно и руководствуюсь здравым смыслом", — также сказал Хави.

Воспитанник и бывший футболист "Барселоны" возглавил родную команду в ноябре 2021 года. Действующий контракт Хави с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. В прошлом сезоне под руководством испанца "сине-гранатовые" взяли титулы в чемпионате и Суперкубке Испании.

В нынешнем розыгрыше Ла Лиги "Барселона" занимает третье место, отставая от лидирующего мадридского "Реала" на 10 очков. Из Кубка Испании каталонцы вылетели на стадии 1/4 финала, а в финале Суперкубка разгромно уступили "Реалу". В феврале "сине-гранатовым" предстоит выступить в плей-офф Лиги чемпионов, где их соперником по 1/8 финала станет итальянский "Наполи" (Неаполь).

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