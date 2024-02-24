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"Мы единственный клуб, который голосовал против": Кайрат Боранбаев высказался об отмене лимита на легионеров

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Қайрат Боранбаев
Қайрат Боранбаев. Фото: instagram.com/kairat4

Председатель наблюдательного совета алматинского ФК "Кайрат" Кайрат Боранбаев прокомментировал отмену лимита на легионеров в казахстанском футболе, передает NUR.KZ со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Ранее функционер высказался о планах и целях алматинской команды на предстоящий сезон.

"Мы единственный клуб, который голосовал против. Я не против самих легионеров, но наши клубы не готовы к таким новшествам. Например, "Астана" будет играть на стадионе КазНУ. Представляете, легионер за миллион евро будет играть на студенческом газоне… У нас есть куда более важные проблемы, на которые надо обратить внимание", – цитирует слова Боранбаева источник.

Отметим, что столичный клуб в сезоне Чемпионата Казахстана-2024 будет выступать на алматинской арене "Хан-Тенгри", которая находится в расположении КазАСТ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2062811-my-edinstvennyy-klub-kotoryy-golosoval-protiv-kayrat-boranbaev-vyskazalsya-ob-otmene-limita-na-legionerov/

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