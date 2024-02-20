"Каждый день надо доказывать": Абат Аймбетов рассказал о конкуренции с чемпионом АПЛ в новом клубе

Нападающий Национальной сборной Казахстана Абат Аймбетов прокомментировал свое взаимодействие с игроком схожего амплуа в ФК "Адана Демирспор" – итальянцем Марио Балотелли, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport+ Qazaqstan.

Казахстанец присоединился к турецкой команде в феврале текущего года, ранее форвард защищал цвета "Астаны".

"В первую очередь, я сам себе конкурент. Самое главное — работать. Если не будешь работать, то и времени игрового получать не будешь. Каждый день надо доказывать свою состоятельность. Марио - хороший парень. Нет какой-то звездной болезни, все хорошо приняли меня", – рассказал футболист в интервью.

Марио Балотелли стал чемпионом Английской премьер-лиги в составе "Манчестер Сити" в сезоне 2011/12.

Напомним, что ранее футболист впервые высказался о переходе в новую команду.

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