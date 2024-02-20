Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Каждый день надо доказывать": Абат Аймбетов рассказал о конкуренции с чемпионом АПЛ в новом клубе

Опубликовано:

Казахстанский футболист Абат Аймбетов
Абат Аймбетов: instagram.com/adskulubu/

Нападающий Национальной сборной Казахстана Абат Аймбетов прокомментировал свое взаимодействие с игроком схожего амплуа в ФК "Адана Демирспор" – итальянцем Марио Балотелли, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport+ Qazaqstan.

Казахстанец присоединился к турецкой команде в феврале текущего года, ранее форвард защищал цвета "Астаны".

"В первую очередь, я сам себе конкурент. Самое главное — работать. Если не будешь работать, то и времени игрового получать не будешь. Каждый день надо доказывать свою состоятельность. Марио - хороший парень. Нет какой-то звездной болезни, все хорошо приняли меня", – рассказал футболист в интервью.

Марио Балотелли стал чемпионом Английской премьер-лиги в составе "Манчестер Сити" в сезоне 2011/12.

Напомним, что ранее футболист впервые высказался о переходе в новую команду.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2061826-kazhdyy-den-nado-dokazyvat-abat-aymbetov-rasskazal-o-konkurentsii-s-chempionom-apl-v-novom-klube/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.