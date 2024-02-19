Абат Аймбетов впервые высказался о трансфере в турецкий клуб

Нападающий Национальной сборной Казахстана Абат Аймбетов прокомментировал свой трансфер в турецкий ФК "Адана Демирспор", передает NUR.KZ со ссылкой на телеграм-канал "Спорт Шредингера".
Напомним, что 1 февраля казахстанец перешел в команду турецкой Суперлиги из «Астаны» на правах свободного агента.
"Хорошо приняли в команде. Конечно, есть сложности, но стараюсь как можно быстро адаптироваться. Адана - большой город, но мне помогает вратарь сборной Азербайджана, многое у него спрашиваю.
Видно, что здесь уровень выше. Хоть я и старался держать форму, но все-таки с момента завершения нашего чемпионата Казахстана была пауза в полтора месяца", - рассказал футболист.
В составе "Адана Демирспора" Аймбетов дважды выходил на поле забил один гол, который позже отменили из-за офсайда и получил желтую карточку.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2061600-abat-aymbetov-vpervye-vyskazalsya-o-transfere-v-turetskiy-klub/