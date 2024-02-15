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Килиан Мбаппе объявил об уходе из "ПСЖ", пишут СМИ

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Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе. Фото: Marc Atkins/Getty Images

Французский футболист Килиан Мбаппе объявил руководству "Пари Сен-Жермен" о своем решении покинуть клуб, передает NUR.KZ со ссылкой на местное издание L'Equipe.

Источник сообщает, что встреча спортсмена и боссов "ПСЖ" состоялась на тренировочной базе команды. Мбаппе объявил, что уйдет из клуба по окончании сезона на правах свободного агента. При этом свою следующую команду он не назвал.

Контракт 25-летнего форварда с парижанами действует до 30 июня 2024 года. За команду Мбаппе выступает с 2017-го. В ее составе он пять раз выиграл чемпионат Франции и трижды — Кубок страны.

Ранее неоднократно появлялась информация о том, что Мбаппе перейдет в испанский "Реал". Однако СМИ также сообщали о разногласиях француза и руководства мадридцев по вопросу зарплаты. Некоторые источники L'Equipe считают, что до сих пор сохраняется вероятность того, что форвард останется в "ПСЖ".

На данный момент трансферная стоимость Мбаппе оценивается в 180 миллионов евро. Он входит в тройку самых дорогих футболистов мира вместе с англичанином Джудом Беллингемом из "Реала" и норвежцем Эрлингом Холандом из английского "Манчестер Сити".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2061255-kilian-mbappe-obyavil-ob-uhode-iz-pszh-pishut-smi/

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