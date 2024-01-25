Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Появилась информация о будущем Килиана Мбаппе в "ПСЖ"

Опубликовано:

Футболист Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе. Фото: Stefan Matzke - sampics/Corbis via Getty Images

Как сообщает немецкое издание Sport Bild, нападающий сборной Франции и столичного "Пари-Сен-Жермен" Килиан Мбаппе принял решение покинуть французский клуб, передает NUR.KZ.

По информации источника, Мбаппе планирует присоединиться к мадридскому "Реалу" в июле этого года. С Королевским клубом француз хочет выиграть долгожданный трофей в своей карьере - Лигу чемпионов. Также отмечается, что 25-летний нападающий рассчитывает на зарплату в 70 миллионов евро в год.

При этом нынешний президент "Реала" Флорентино Перес не согласен на такую сумму. На данный момент руководство "сливочных" предлагает около 35 миллионов евро в год.

Отметим, что "ПСЖ" готов платить Мбаппе даже 100 миллионов евро зарплаты, если он продлит контракт. Помимо крупного соглашения они также предоставили ему право голоса в важных клубных решениях – например, при смене тренерского штаба.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2057539-poyavilas-informatsiya-o-buduschem-kiliana-mbappe-v-pszh/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.