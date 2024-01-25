Появилась информация о будущем Килиана Мбаппе в "ПСЖ"

Как сообщает немецкое издание Sport Bild, нападающий сборной Франции и столичного "Пари-Сен-Жермен" Килиан Мбаппе принял решение покинуть французский клуб, передает NUR.KZ.

По информации источника, Мбаппе планирует присоединиться к мадридскому "Реалу" в июле этого года. С Королевским клубом француз хочет выиграть долгожданный трофей в своей карьере - Лигу чемпионов. Также отмечается, что 25-летний нападающий рассчитывает на зарплату в 70 миллионов евро в год.

При этом нынешний президент "Реала" Флорентино Перес не согласен на такую сумму. На данный момент руководство "сливочных" предлагает около 35 миллионов евро в год.

Отметим, что "ПСЖ" готов платить Мбаппе даже 100 миллионов евро зарплаты, если он продлит контракт. Помимо крупного соглашения они также предоставили ему право голоса в важных клубных решениях – например, при смене тренерского штаба.

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