Глава SD Family заявил, что команда готова занять место "Мактаарала" в КПЛ

Основатель частного астанинского ФК SD Family Дидар Сыдыкбек на своей странице в Instagram заявил, что команда готова занять место "Мактаарала" в КПЛ, передает NUR.KZ.

"…Хочу обратиться к КФФ, ну и конечно же к ПФЛК, и поднять общественный резонанс, что сейчас не могут найти 14-ю команду для участия в КПЛ. Конечно, я понимаю, что здесь стоит спортивный принцип – мы только вышли в первую лигу. Но если есть такая возможность, если никто не захочет играть в КПЛ, то SD Family готов занять этот слот и заявиться в Казахстанскую Премьер-лигу… Возможно, сказка о маленьком частном клубе, который играет в Премьер-лиге, совсем скоро наступит", – сказал Сыдыкбек в сторис на своей странице.

Отметим, что SD Family в этом сезоне дебютирует в Первой лиге Казахстана.

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