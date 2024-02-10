Опубликован календарь матчей сборной Казахстана по футболу в Лиге наций

В официальном Instagram-аккаунте сборной Казахстана по футболу появилось расписание матчей группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2024/25, передает NUR.KZ.

Казахстанцы впервые сыграют в Лиге В — втором по силе дивизионе турнира. Их соперниками по группе 3 станут сборные Австрии, Норвегии и Словении. Все команды по разу сыграют друг с другом дома и на выезде.

Расписание матчей сборной Казахстана в Лиге наций сезона-2024/25 по новому астанинскому времени:

6 сентября, 19:00. Казахстан — Норвегия;

9 сентября, 23:45. Словения — Казахстан;

10 октября, 23:45. Австрия — Казахстан;

13 октября, 18:00. Казахстан — Словения;

14 ноября, 20:00. Казахстан — Австрия;

17 ноября, 22:00. Норвегия — Казахстан.

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