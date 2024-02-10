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Опубликован календарь матчей сборной Казахстана по футболу в Лиге наций

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Матч Словения - Казахстан
Матч Словения - Казахстан. Фото: Казахстанская федерация футбола

В официальном Instagram-аккаунте сборной Казахстана по футболу появилось расписание матчей группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2024/25, передает NUR.KZ.

Казахстанцы впервые сыграют в Лиге В — втором по силе дивизионе турнира. Их соперниками по группе 3 станут сборные Австрии, Норвегии и Словении. Все команды по разу сыграют друг с другом дома и на выезде.

Расписание матчей сборной Казахстана в Лиге наций сезона-2024/25 по новому астанинскому времени:

  • 6 сентября, 19:00. Казахстан — Норвегия;
  • 9 сентября, 23:45. Словения — Казахстан;
  • 10 октября, 23:45. Австрия — Казахстан;
  • 13 октября, 18:00. Казахстан — Словения;
  • 14 ноября, 20:00. Казахстан — Австрия;
  • 17 ноября, 22:00. Норвегия — Казахстан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2060288-opublikovan-kalendar-matchey-sbornoy-kazahstana-po-futbolu-v-lige-natsiy/

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