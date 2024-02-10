Холанд и компания: главные звезды, которые приедут в Казахстан на матчи Лиги наций

NUR.KZ продолжает рассказывать о предстоящем сезоне Лиги наций УЕФА, в котором сборная Казахстана дебютирует во втором по силе дивизионе. В этом материале — главные звезды среди соперников команды.

В группе 3 казахстанцам предстоит сыграть с Австрией, Норвегией и Словенией. Ниже представлены десять футболистов этих команд, за которыми точно стоит следить. Если не случится форс-мажора, казахстанские болельщики смогут наблюдать за их игрой на домашнем стадионе.

Эрлинг Холанд (23 года, нападающий)

Футболшы Эрлинг Холанд. Фото: Robbie Jay Barratt / Getty Images

Один из трех самых дорогих футболистов мира наряду с англичанином Джудом Беллингемом и французом Килианом Мбаппе. Трансферная стоимость норвежца оценивается в 180 млн евро. Он стабильно демонстрирует высочайшую результативность и занимает второе место по числу забитых мячей за свою национальную сборную (27). По итогам прошлого клубного сезона Холанд выиграл "Золотую бутсу" за 36 голов в Английской премьер-лиге за "Манчестер Сити". В голосовании за "Золотой мяч" он занял второе место, уступив только Лионелю Месси.

Мартин Эдегор (25 лет, полузащитник)

Мартин Эдегор: Официальный сайт ФК "Арсенал"

Капитан сборной Норвегии, выступающий связующим звеном в игре команды. Обычно действует в центре полузащиты. Обладает прекрасным видением поля, может как отдать обостряющий пас, так и опасно пробить по воротам с любой дистанции. Играет лидирующую роль не только в сборной, но и в английском "Арсенале".

Фредрик Эурснес (28 лет, полузащитник)

Фредрик Эурснес: Официальный сайт ФК "Бенфика"

Еще один универсальный центральный полузащитник высокого уровня. Раскрылся довольно поздно, но теперь закрепился в сборной Норвегии. После успешного сезона в нидерландском "Фейеноорде" перешел в португальскую "Бенфику", где играет системообразующую роль и уже стал чемпионом страны.

Давид Алаба (31 год, защитник)

Давид Алаба: Alex Caparros/UEFA via Getty Images

Самый известный игрок и капитан сборной Австрии. Десятикратный футболист года в своей стране. Долго выступал на позиции левого защитника, но сейчас в испанском "Реале" чаще играет в центре обороны. Обладает прекрасным ударом и мастерством длинных передач, поэтому часто выполняет стандарты. За годы в немецкой "Баварии" и "Реале" по три раза выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Десять раз брал золото Бундеслиги и один раз — испанской Примеры.

Конрад Лаймер (26 лет, полузащитник)

Конрад Лаймер: Официальный сайт Австрийского футбольного союза

Второй после Алабы по трансферной стоимости в сборной Австрии. Универсальный и работоспособный футболист, который может сыграть как в полузащите, так и на фланге обороны. В "Ред Булле" из Зальцбурга стал трехкратным чемпионом Австрии, а в одноименном клубе из Лейпцига выиграл два Кубка Германии. С нынешнего сезона выступает в составе главного немецкого гранда — мюнхенской "Баварии".

Марсель Забитцер (29 лет, полузащитник)

Марсель Забитцер: Официальный сайт Австрийского футбольного союза

Атакующий центральный хавбек, который может сыграть и в линии атаки. Один из самых опытных лидеров сборной Австрии, лучший футболист страны 2017 года. За свою карьеру успел поиграть в немецких "РБ Лейпциг" и "Баварии", английском "Манчестер Юнайтед". Сейчас выступает за дортмундскую "Боруссию".

Марко Арнаутович (34 года, нападающий)

Марко Арнаутович: Официальный сайт Австрийского футбольного союза

Живая легенда сборной Австрии. Рекордсмен национальной команды по сыгранным матчам (111) и второй бомбардир в ее истории (36 голов). Лучший футболист 2018 года в Австрии. Главное достижение на клубном уровне — победа в Лиге чемпионов в составе итальянского "Интера", за который Арнаутович выступает и сейчас на правах аренды из "Болоньи". Также по ходу карьеры форвард играл, например, в нидерландском "Твенте", немецком "Вердере", английских "Сток Сити" и "Вест Хэме".

Кристоф Баумгартнер (24 года, полузащитник)

Кристоф Баумгартнер: Официальный сайт Австрийского футбольного союза

Один из ключевых футболистов в атаке сборной Австрии. Может сыграть как на позиции атакующего полузащитника, так и на фланге нападения. Профессиональную карьеру начал в немецком "Хоффенхайме", но прошлым летом перешел в "РБ Лейпциг", где борется за ведущие роли в составе.

Ян Облак (31 год, вратарь)

Қақпашы Ян Облак. Фото: Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images

Самый дорогой игрок, главная звезда и капитан сборной Словении. На протяжении последних нескольких лет считается одним из лучших голкиперов мира. Обладает отличной реакцией, здорово действует на рефлексах и занимает роль лидера на поле и в раздевалке. С 2014 года выступает за мадридский "Атлетико", в составе которого выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

Беньямин Шешко (20 лет, нападающий)

Беньямин Шешко: Официальный сайт ФК "РБ Лейпциг"

Главный талант молодого поколения словенских футболистов. С десятью голами уже входит в десятку лучших бомбардиров в истории национальной команды, по трансферной стоимости в нынешнем составе уступает только Облаку. Последний мяч за сборную забил в ворота казахстанцев в квалификации Евро-2024. Профессиональную карьеру на клубном уровне начал в австрийском "Ред Булл Зальцбург", а с нынешнего сезона выступает за немецкий "РБ Лейпциг".

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