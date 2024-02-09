Италия, Бельгия и Франция сыграют в одной группе: топ самых интересных матчей Лиги наций 2024/25

8 февраля в Париже (Франция) состоялась жеребьевка группового этапа Лиги наций УЕФА сезона 2024/25, NUR.KZ представляет вашему вниманию подборку самых интересных матчей нового розыгрыша турнира.

Шесть "Золотых мячей" в одном матче

В группе А1 потенциально могут встретиться две легенды мадридского "Реала". Португалия сыграет с Хорватией, а Криштиану Роналду может встретиться со своим старым другом – капитаном хорватской сборной Лукой Модричем, если он не завершит карьеру после Евро-2024.

Экс-чемпион мира против чемпиона Европы

Одним из наиболее ярких событий в новом сезоне станет противостояние в так называемой "группе смерти".

Лига А порадует футбольных болельщиков мощными противостояниями сразу трех представителей десятки лучших команд по версии ФИФА. В группе А2 финалист последнего Чемпионата Мира – Франция (2-е место в рейтинге ФИФА) будет бороться за путевку в плей-офф против Бельгии (4-я позиция) и действующих чемпионов Европы – сборной Италии (9-е место).

Европейская классика

Германия сыграет с Нидерландами в группе А3, активные участники мировых и европейских первенств, голландцы даже выступили в первом финале турнира, где минимально уступили Португалии в 2019 году. У обеих команд высокие шансы на выход в следующий этап. Остальные участники группы: Венгрия и Босния и Герцеговина.

Холланд в Казахстане

Сборная Казахстана впервые на взрослом уровне встретится с Норвегией в рамках группы B2 интересное противостояние наших футболистов, которые находятся в самом рассвете и одного из лучших игроков мира. Напомним, что полный список соперников казахстанской сборной в группе Лиги наций мы опубликовали ранее.

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