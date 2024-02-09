Стали известны соперники сборной Казахстана в Лиге наций 2024/25

В столице Франции состоялась официальная церемония жеребьевки группового этапа Лиги наций УЕФА сезона 2024/25, по итогу которой стали известны соперники сборной Казахстана, передает NUR.KZ.

В новом сезоне Казахстан будет играть в Лиге В, по распределению наша сборная попала в группу 3, которая выглядит следующим образом:

Австрия

Норвегия

Словения

Казахстан

Встречи группового этапа стартуют 5 октября и будут проходить до 19 ноября 2024 года.

Напомним, что в прошлом розыгрыше казахстанские футболисты выступали в Лиге С, где им удалось занять первое место в своей группе, набрав в общей сложности 13 очков по ходу турнира. Это позволило подопечным Магомеда Адиева пойти на повышение в новом сезоне соревнования.

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