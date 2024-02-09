Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Стали известны соперники сборной Казахстана в Лиге наций 2024/25

Опубликовано:

Сборная Казахстана по футболу
Сборная Казахстана по футболу. Фото: JURE MAKOVEC/AFP via Getty Images

В столице Франции состоялась официальная церемония жеребьевки группового этапа Лиги наций УЕФА сезона 2024/25, по итогу которой стали известны соперники сборной Казахстана, передает NUR.KZ.

В новом сезоне Казахстан будет играть в Лиге В, по распределению наша сборная попала в группу 3, которая выглядит следующим образом:

  • Австрия
  • Норвегия
  • Словения
  • Казахстан

Встречи группового этапа стартуют 5 октября и будут проходить до 19 ноября 2024 года.

Напомним, что в прошлом розыгрыше казахстанские футболисты выступали в Лиге С, где им удалось занять первое место в своей группе, набрав в общей сложности 13 очков по ходу турнира. Это позволило подопечным Магомеда Адиева пойти на повышение в новом сезоне соревнования.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2060006-stali-izvestny-soperniki-sbornoy-kazahstana-v-lige-natsiy-202425/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.