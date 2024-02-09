Сборная Казахстана по футболу в Лиге наций: новые правила и календарь турнира

Стали известны составы групп нового сезона Лиги наций УЕФА. NUR.KZ рассказывает об изменениях в регламенте турнира и условиях, при которых сборная Казахстана по футболу поднимется в классе.

Лига наций сезона-2024/25 традиционно будет основана на четырех дивизионах. Сборная Казахстана выступит во втором по силе — Лиге B. Пока это наивысший результат в истории национальной команды.

Соперниками казахстанцев по группе 3 станут Австрия, Норвегия и Словения. Все сборные сыграют по два матча друг с другом — дома и в гостях. Шесть туров пройдут в период с 5 октября по 19 ноября 2024 года. Точный календарь будет опубликован организаторами позднее.

В результате кругового группового этапа сформируется итоговая таблица. Победители каждого квартета Лиг B, C и D автоматически поднимутся на дивизион выше. Последние команды групп из Лиг A и B понизятся в классе. Аналогичная участь ждет двух худших обладателей последних мест в Лиге C.

Также в предстоящем сезоне предусмотрены стыковые матчи за повышение и понижение в классе. В них сыграют обладатели третьих мест в группах Лиги А и вторых позиций в группах Лиги В, а также третьих мест из Лиги В и вторых позиций из Лиги С. Эти противостояния подразумевают двухматчевый формат — дома и на выезде.

По аналогичной схеме пройдут стыковые матчи между двумя лучшими обладателями четвертых мест в Лиге С и двумя командами, занявшими вторые позиции в Лиге D.

Трофей Лиги наций оспорят сборные из Лиги A. Четвертьфиналы в этом дивизионе, как и стыковые матчи, запланированы на 20-25 марта 2025 года. Финальный турнир состоится 4-8 июня.

Таким образом, сборная Казахстана выйдет в Лигу A при победе в своей группе и вылетит в Лигу C, если займет последнее место. При таких раскладах команда не будет играть в Лиге наций в марте. Если же казахстанцы займут в группе вторую или третью позицию, то весной примут участие в стыковом турнире — либо за право выйти в Лигу A, либо за возможность остаться в Лиге B.

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