Недавние обидчики и самый дорогой футболист мира: главное о соперниках Казахстана в Лиге наций

Сборная Казахстана по футболу узнала своих соперников по новому сезону Лиги наций УЕФА. NUR.KZ рассказывает, что важно о знать о трех командах, которые сыграют с казахстанцами следующей осенью.

Групповой этап Лиги наций состоится в октябре и ноябре. Сборная Казахстана после успеха в прошлом розыгрыше получила повышение в классе. Теперь команда выступит в Лиге B — втором по силе дивизионе.

При жеребьевке сборная Казахстана была посеяна в четвертую корзину. Формально шарик с командой достали вторым по очереди, но в группу под этим номером она не попала из-за логистических ограничений. Там уже были команды Англии и Ирландии, матчи с которыми привели бы к чрезмерному числу длительных перелетов.

В итоге сборную Казахстана распределили в группу 3, где ее соперниками станут Австрия, Норвегия и Словения. Все команды проведут по два матча друг с другом — дома и на выезде. Из-за реконструкции "Астана Арены" пока нет официальной информации, где сборная Казахстана будет играть осенью.

Австрия

Место в рейтинге ФИФА: 24

Главный тренер: Ральф Рангник (Германия)

Самый дорогой игрок: Давид Алаба ("Реал", Испания) — 30 млн евро*

* — здесь и далее данные Transfermarkt

Формально наиболее статусная команда группы 3 — и по рейтингу ФИФА, и по месту в корзине для жеребьевки. В прошлом сезоне Лиги наций австрийцы выступали в Лиге A и даже начали турнир с разгромной победы над Хорватией (3:0). Однако затем команда набрала лишь одно очко в пяти матчах и замкнула таблицу, отстав на балл от команды Франции.

В чемпионате мира, который вскоре прошел в Катаре, сборная Австрии не участвовала. На главный футбольный турнир она не попадает с 1998 года. При этом в далеком 1954-м австрийцы выиграли бронзу чемпионата мира. Это остается самым значимым достижением в истории этой сборной наряду с серебром Олимпиады-1936.

Давид Алаба: Alex Caparros/UEFA via Getty Images

В чемпионате Европы австрийцы дебютировали только в 2008 году. В прошлом розыгрыше в 2020-м они впервые вышли в плей-офф, добравшись до 1/8 финала. На Евро-2024 команда квалифицировалась, там она сыграет в группе с Нидерландами, Францией и одним из победителей стыкового турнира.

Главной звездой сборной Австрии резонно считать Давида Алабу — трехкратного победителя Лиги чемпионов. По числу матчей за национальную команду (105) защитник уступает только еще одному действующему футболисту — Марко Арнаутовичу (111). На клубном уровне этот форвард на правах аренды играет за итальянский "Интер". В рейтинге лучших бомбардиров в истории сборной Австрии он с 36 голами занимает второе место, а среди действующих футболистов — первое.

Среди более молодого поколения австрийцев выделяются полузащитники немецкой Бундеслиги — Кристоф Баумгартнер и Николас Зайвальд (оба — "РБ Лейпциг), а также Конрад Лаймер ("Бавария"). В линии обороны, помимо Алабы, стоит обратить внимание на Кевина Дансо из французского "Ланса" и Максимилана Вобера из немецкой "Боруссии" (Менхенгладбах).

Норвегия

Место в рейтинге ФИФА: 44

Главный тренер: Столе Сольбаккен (Норвегия)

Самый дорогой игрок: Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", Англия) — 180 млн евро

В течение последних десятилетий котировки сборной Норвегии на международной арене планомерно падали. На чемпионат мира она не попадает с 1998 года (тогда же был лучший результат — 1/8 финала), на чемпионат Европы — с 2000-го (единственное выступление завершилось на групповом этапе).

Однако сейчас в этой команде набрало силу очень качественное поколение футболистов. На Евро-2024 они не попали, но в прошлом сезоне Лиги наций остановились в трех очках от повышения в классе и заняли второе место в группе с Сербией, Словенией и Швецией. Важно отметить, что состав норвежцев довольно молод, поэтому сборная нынешней формации, вероятно, еще не вышла на свой пик.

Эрлинг Холанд "Лейпцигке" қарсы матчта. Фото: Twitter/ UEFA Champions League

Безальтернативно главная звезда команды — Эрлинг Холанд. Прямо сейчас он входит в тройку самых дорогих футболистов мира вместе с англичанином Джудом Беллингемом и французом Килианом Мбаппе. Норвежец — один из лучших бомбардиров современности. По итогам минувшего сезона он выиграл "Золотую бутсу", а в прошлом розыгрыше Лиги наций стал лучшим снайпером вместе с сербом Александаром Митровичем. Холанд много забивает и за клуб, и за сборную.

Еще один ключевой футболист норвежцев — Мартин Эдегор. Через этого центрального полузащитника английского "Арсенала" во многом строится игра команды. Также в средней линии выделяются Сандер Берге из английского "Бернли" и Фредрик Эурснес из португальской "Бенфики".

Главные звезды в обороне — Кристофер Айер из английского "Брентфорда", Лео Эстигор из итальянского "Наполи" и Юлиан Рюэрсон из немецкой "Боруссии" (Дортмунд). А в нападении Холанду помогает его талантливый одноклубник Оскар Бобб. Все из перечисленных норвежских футболистов не старше 28 лет. При этом стоят на трансферном рынке не менее 10 млн евро.

Словения

Место в рейтинге ФИФА: 54

Главный тренер: Матьяж Кек (Словения)

Самый дорогой игрок: Ян Облак ("Атлетико", Испания) — 35 млн евро

Сборную Словении отечественные болельщики, очевидно, помнят хорошо. Эта команда была соперником казахстанцев в отборочном цикле чемпионата Европы 2024 года. Именно словенцы в последнем туре квалификации обыграли сборную Казахстана в матче за прямую путевку на турнир.

В чемпионате Европы обидчики команды Магомеда Адиева примут участие впервые с 2000 года. Тогда словенцы дебютировали в этих соревнованиях и не прошли групповой этап. На чемпионатах мира (2002 и 2010) их лучший результат аналогичен. Что касается Лиги наций, то в прошлом сезоне сборная Словении заняла третье место в группе, опередив только вылетевших шведов. Выше оказались сербы и норвежцы, с которыми команде Матьяжа Кека предстоит встретиться вновь.

Қақпашы Ян Облак. Фото: Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images

Главной звездой словенского футбола последних лет остается Ян Облак. Победитель Лиги Европы и Суперкубка УЕФА продолжает соответствовать уровню одного из лучших голкиперов мира. Но звезда потенциально такого же масштаба раскрывается и в молодом словенском поколении. Форвард Беньямин Шешко из немецкого "РБ Лейпциг" с 10 голами уже входит в десятку лучших бомбардиров в истории сборной, а его трансферная стоимость оценивается в 30 млн евро.

Столько же мячей за национальную команду забил и нападающий Андраж Шпорар из греческого "Панатинаикоса". А в средней линии у словенцев стоит обратить внимание на полузащитника итальянского "Удинезе" Санди Ловрича. Его одноклубник Яка Бийол, который чаще действует в линии обороны, — еще один лидер этой сборной.

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